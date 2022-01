Cosmo inicia las emisiones de la aplaudida adaptación francesa a las 22h.

Cosmo

El amor que se siente por una hija no conoce fronteras. Esto es, precisamente, lo que se muestra en 'Saving Lisa', la ficción francesa basada en la popular serie japonesa 'Mother' que llega a España a través de Cosmo Victoria Abril es una de las protagonistas de esta producción, a través de la cual descubriremos una conmovedora historia sobre el abandono, las relaciones maternofiliales, el maltrato infantil y el amor.

Esta ficción, que se estrena el 27 de enero a partir de las 22:00, comienza con la historia de Lisa (Capucine Saison-Fabresse), una niña muy inteligente y sensible que llama la atención de su profesora Rose Keller (Caroline Anglade), ya que en sus clases no consigue prestar atención, es muy asustadiza, presenta extraños moratones y no deja que nadie le muestre cariño. Su maestra tiene miedo de que la pequeña esté siendo víctima de malos tratos por parte de su familia y acude a los servicios sociales para denunciar la situación. No obstante, nadie la cree y ella misma, movida por sus impulsos, decide secuestrar a la niña y comenzar una nueva vida con ella como si fuera su madre.

Esta ficción francesa se suma a la lista de la media docena de adaptaciones que se han hecho de 'Mother'. De hecho, 'Saving Lisa' llega a España cuando Atresmedia está en pleno rodaje de 'Heridas', la versión que, a su vez, está inspirada en 'Madre', la serie turca que logró gran éxito dentro del grupo de comunicación.