Carlos, Cora, Nissy y Alatzne se juegan la expulsión tras la eliminación de Virginia.

Alejandra Castelló

'Secret Story: La casa de los secretos' vivió una noche en la que Virginia se convirtió en la expulsada con cerca de un 60% de los votos. Sin embargo, la gran novedad de la gala estuvo puesta en los familiares, pues algunos de ellos tuvieron la oportunidad de nominar en nombre de los concursantes. Sin embargo, esto no fue del todo positivo, ya que varios de ellos no comprendían los puntos que estaban dando y por qué nominaban a gente que consideraban su aliada.

Tal y como Alejandra Castelló explica en este vídeo, esto ha podido suponer un regalo envenenado para los concursantes, pues les siembra la duda a por qué han querido hacer estos movimientos. De este modo, Alatzne, Nissy, Cora y Carlos subieron a la palestra ante una Carmen Lomana que tenía que contar los puntos y no se enteró de nada.

Por otro lado, Rafa y Carmen continúan viviendo sus típicas idas y venidas. Ella no aguanta más tener que compartir a su amigo con Laila, actitud que ha sido duramente recriminada por él, quien se ha llegado a plantear una separación. Quien también sigue siendo la protagonista gala tras gala es Nissy, pues es capaz de sacar de sus casillas hasta a las personas más tranquilas, como pasa con Colchero y Adrián. Su problema está en que no tiene límite a la hora de echar cosas en cara, incluso con argumentos de fuera del concurso que no vienen a cuento en la discusión.