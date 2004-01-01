La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno

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Ya casi está aquí. Una de las series más esperadas de la historia reciente, el remake de la saga literaria 'Harry Potter' en formato serie, ya tiene fecha oficial de lanzamiento: el próximo día de Navidad, 25 de diciembre de 2026.

HBO ha desvelado los detalles durante la presentación del lanzamiento de la plataforma en Reino Unido, dando a conocer también el nombre oficial que tendrá la primera temporada: "Harry Potter y la piedra filosofal", siguiendo la estela del libro y las películas. Se ha confirmado que tendrá 8 episodios y que se estrenará en todo el mundo al mismo tiempo a través de la plataforma de streaming.

La sinopsis oficial, también publicada este miércoles, reza así: "Harry Potter no tiene nada de especial, al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. El día que cumple 11 años, una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado".

Como ya hemos comentado con anterioridad, la serie cuenta con un reparto completamente renovado, con caras nuevas para los más pequeños, siendo el actor Dominic McLaughlin el nuevo Harry Potter. La serie contará también con algunas caras conocidas, como John Lithgow, que será Albus Dumbledore.