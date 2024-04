¡Sí, MasterChef! El caso Tamara, paso a paso: Abandono, salud mental, capítulo borrado y un vídeo cuestionable

Fernando S. Palenzuela / Sergio Navarro |

El abandono de Tamara de las cocinas de 'MasterChef' ha causado un tremendo revuelo. No por querer salir del concurso, sino por lo que ocurrió cuando lo hizo y todo lo que ha venido después. Vamos a analizar punto por punto todo lo que ha ido ocurriendo, explicándolo y opinando desde todos los puntos de vista. Todo arrancó cuando la ya exaspirante de la 12ª edición comunicó antes de empezar la prueba de eliminación del quinto programa su salida del mismo.

Alegaba sentirse frustrada, con nervios, presión, tensión... y "no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien". El jurado no se tomó nada bien esta decisión y sin prestarle mucha atención y cabreados por el abandono no quisieron dedicarle mucho más tiempo antes de señalarle dónde tenía la puerta. En redes sociales se convirtió en trending topic rápidamente hablando de salud mental y comparando este caso con otros muy conocidos. Poco después, Tamara publicó un vídeo en el que comentaba todo lo que no le gustaba de la experiencia y por lo que decidió poner punto y final, no sin mandar alguna pullita al formato.

El siguiente paso lo dio Televisión Española, transmitiendo una breve disculpa y eliminando ese capítulo completo de su plataforma RTVE Play. Mientras, la productora Shine Iberia se ha mantenido callada, al menos, públicamente. Y la sorpresa final llegó el domingo, cuando Jordi Cruz asombraba en sus redes con un vídeo junto a Tamara para hablar de lo ocurrido, quitar hierro al asunto entre los dos y hacer una receta juntos. ¿Fue sincero este vídeo o ha sido una campaña en todo momento?