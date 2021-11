De cara a la semifinal, Verónica Forqué desaparece del mapa... ¿Habrá sido una concursante topo?

Sergio Navarro

Verónica Forqué no deja de sorprendernos. En el programa número 10 de 'MasterChef Celebrity' ha vuelto a ser, prácticamente por décima semana consecutiva, la gran protagonista de esta entrega. En la prueba de exteriores no solo volvió a poner de los nervios a sus compañeros sino que también se atrevió a boicotear a los miembros de su equipo (y un poco al contrario). Sin embargo, los jueces se pusieron de su lado, lo que nos invita a pensar si realmente está interpretando un papel. ¿Y si es un topo para dar juego y no una concursante como el resto?

Esta teoría cobra fuerza al llegar a la prueba de eliminación. Carmina Barrios y David Bustamante ya se habían ganado su puesto en la semifinal, por lo que serían Belén López, Juanma Castaño, Miki Nadal y la propia Verónica quienes se jugarían su continuidad. Uno de ellos se iría y tendríamos a los cinco semifinalistas. Sin embargo, la veterana actriz aseguró estar cansada como para continuar y no apareció en el cocinado. De este modo, no hubo finalmente eliminación y no sabemos qué ocurrirá con Vero. ¿Ha abandonado? ¿Volverá? ¿Ha sido una más del equipo creativo y llegados a este momento ya no puede seguir concursando?