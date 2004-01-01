Mediaset |

El caso Sancho llenó de titulares el mundo entero. Desde España se siguieron mucho todos los acontecimientos que iban surgiendo durante el verano de 2023 donde todo comenzó, con el supuesto asesinato a Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, con su posterior descuartización y ocultación del cuerpo. Toda novedad era de interés social y cada última hora llenaba minutos y minutos en medios y programas de televisión.

Con Sancho en prisión, su padre Rodolfo Sancho era quien más hablaba con los medios de comunicación; dando declaraciones al salir de cada visita e incluso ofreciendo un extenso e íntimo testimonio para una serie documental en HBO. Por su parte, la madre, Silvia Bronchalo, ha preferido mantenerse más alejada de los focos. A principios de 2024 hubo varios desencuentros y acusaciones de insultos y vejaciones entre los miembros de la expareja.

Ahora, Bronchalo quiere romper su silencio y es entrevistada en '¡De viernes!', donde ya ha tenido un encuentro con Santi Acosta y se emitirá este viernes 6 de febrero. En la promo ya se ven algunas de las declaraciones como que Daniel Sancho "no era un niño violento", "¿qué cambió para que algo así pudiera pasar?" y "ojalá pudiera volver atrás. Eso es lo que pienso". El presentador le pregunta si está preparada para contarnos toda la historia y ella responde que sí.