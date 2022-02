344

Spot de 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' para la Super Bowl 2022

La generación más recordada de la NBA vuelve a la cancha en 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', el drama que se estrena el 6 de marzo en HBO.

HBO

HBO apuesta fuerte por 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty'. La cadena de pago de WarnerMedia ha emitido un spot de su serie original durante la Super Bowl, uno de los espacios televisivos más costosos y seguidos del mundo, para promocionar su inminente estreno, que tendrá lugar el domingo 6 de marzo. El spot emitido llega pocos días después del lanzamiento del tráiler completo, que indagaba en mayor profundidad en el auge de Los Angeles Lakers durante la década de los ochenta. En aquel momento, el empresario Jerry Buss compró la franquicia de baloncesto y la convirtió en un espectáculo de masas, apoyándose en el talento de jugadores que pasarían a la historia, como Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Basada en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s", la serie de HBO ha sido creada por Max Borenstein y Jim Hecht y tiene entre sus productores ejecutivos y directores a Adam McKay, el cineasta detrás de 'No mires arriba', que también ha tenido una implicación similar en 'Succession'. El reparto de 'Winning Time' está integrado por Quincy Isaiah, John C. Reilly, Gaby Hoffmann, Jason Clarke, Jason Segel, Sally Field, Solomon Hughes o Julianne Nicholson, entre otros.

