Analizamos las dos alineaciones de astros que tendrán lugar en la pequeña pantalla en los próximos meses.

Alejandro Rodera/Fernando S. Palenzuela

La industria del entretenimiento nos ha acostumbrado a tener que elegir. Llega el fin de semana, revisas la cartelera de un cine o el catálogo de una plataforma y hay multitud de opciones para pasar la tarde. Aun así, las distribuidoras tienden a no chocar frontalmente con sus propuestas más potentes, que no suelen ver la luz a la vez para no eclipsarse mutuamente. Sin embargo, ya hemos llegado al punto en el que los servicios de streaming tienen tal abundancia de contenidos que, inevitablemente y sin demasiado reparo, han decidido enfrentar cara a cara algunos de los títulos más relevantes del año.

Nos referimos, en primer lugar, a Netflix y Disney+, que han elegido el 27 de mayo para lanzar dos propuestas tan esperadas como el primer volumen de la cuarta temporada de 'Stranger Things' y la miniserie 'Obi-Wan Kenobi', que contiene otro portentoso enfrentamiento en sí misma: el protagonizado por Ewan McGregor y Hayden Christensen.

Por su parte, HBO (o HBO Max en el caso de España) y Prime Video se han citado en las postrimerías del verano en una de las colisiones más épicas de la historia de la televisión. La plataforma de WarnerMedia lanzará 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos', el 22 de agosto, mientras que el servicio de Amazon brindará 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' a partir del 2 de septiembre. Así pues, ambas coincidirán durante el grueso de sus emisiones.

En el nuevo programa de 'Te lo digo en serie' analizamos estas dos rivalidades, indagando en la naturaleza de cada proyecto y en el estado de las respectivas franquicias para dilucidar si realmente se producirá una lucha entre estas parejas o si, por el contrario, habrá espacio suficiente para que triunfen en paralelo.