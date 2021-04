Teaser de 'Nine Perfect Strangers', el reencuentro de Nicole Kidman con el creador de 'Big Little Lies'

La protagonista de 'The Undoing' sigue avanzando en su carrera televisiva con 'Nine Perfect Strangers', un thriller original de Hulu.

Hulu

Nicole Kidman tiene muy claro qué teclas debe pulsar en televisión para llamar la atención del público. Tras los elogios cosechados con 'Big Little Lies', la oscarizada actriz decidió asociarse nuevo con el guionista David E. Kelley en 'The Undoing', y ahora la cotizada pareja creativa deja atrás HBO para recalar en Hulu con otro relato de intriga, 'Nine Perfect Strangers'.

La adaptación de la novela de Liane Moriarty, autora precisamente de "Big Little Lies", sigue a un grupo de absolutos desconocidos que acude a un retiro de la ciudad para desconectar y reencontrarse a sí mismos. Ese centro está comandado por el personaje de Kidman, Marsha, que promete tener las claves para enseñar un modo de vida mucho más sano. No obstante, los clientes se enfrentarán con una realidad muy diferente cuando empiecen a descubrir las verdaderas intenciones que oculta esta escapada.

El estelar reparto está completado por Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Michael Shannon, Luke Evans, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone y Manny Jacinto, a quienes se puede ver por primera vez en acción en este teaser compartido por Hulu, que todavía no ha desvelado la fecha en que podremos empezar a ver la ficción.