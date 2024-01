Teaser de 'The Gentlemen: La serie', basada en la comedia de acción de 2019 de Guy Ritchie

Netflix |

Cinco años después de que llegara a los cines la película "The Gentlemen", su director Guy Ritchie expandirá su universo, de la mano de Netflix, con un spin-off llamado 'The Gentlemen: La serie', que verá la luz en la plataforma de streaming el próximo mes de marzo. En esta apuesta, el propio Ritchie ha ejercido no solo como creador, sino también como co-guionista y productor ejecutivo, además de que ha dirigido los dos primeros episodios, de un total de ocho.

A lo largo de todos ellos, la serie cuenta la historia de Eddie Horniman, Duque de Halstead, quien, de forma inesperada, hereda una enorme finca rústica de su padre, que descubre que forma parte de un imperio del cannabis. A esto se suma el hecho de que varios hampones de Gran Bretaña acuden a su encuentro para reclamar su parte, liderados por Bobby Glass, un delicuente profesional de East End de Londres, al que da vida Ray Winstone. Esto obliga a Eddie a tomar medidas para mantener a su familia lejos del mundo de la mafia, tratando de ganarlos en su propio terreno.

No obstante, cuanto más avanza en ese camino, más empieza a disfrutarlo, por parte de un personaje principal a cargo del actor Theo James. El actor está acompañado por Kaya Scodelario, en el papel de la hija de Bobby, encargada de dirigir el imperio, al frente de un reparto que completan actores como Joely Richardson, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Max Beesley, Dar Salim o Peter Serafinowi.