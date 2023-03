'The Walking Dead: Dead City' anuncia su fecha de estreno con este intenso teaser

AMC |

'The Walking DeadThe Walking Dead' sigue caminando pese al final de su serie matriz. La siguiente parada de la franquicia será la última temporada de 'Fear The Walking Dead', que se estrena el 14 de mayo, y después llegará el turno de un proyecto inédito, 'The Walking Dead: Dead City', que retomará las tramas de Negan y Maggie. En esta ocasión, ambos personajes atravesarán las calles de una urbe derrumbada como Manhattan, que ha pasado a estar desconectada del resto del continente americano para verse dominada por los no muertos.

En ese contexto tan adverso se mueven los personajes encarnados por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan que, pese a los traumas que les separaban en el pasado, tendrán que unir fuerzas de nuevo. Durante el panel de la WonderCon en el que se ha presentado este nuevo teaser, el showrunner Eli Jorné ha prometido que "nunca se ha visto" algo así en la franquicia. "Hay rascacielos y un millón y medio de caminantes", señala, sobre esta "claustrofóbica y aterradora" aventura, como recoge Deadline.

Además del avance, se ha compartido finalmente la fecha de estreno definitiva de la serie que, tras sufrir un retraso hacia el verano, llegará a la pequeña pantalla el 18 de junio. Al menos ese día debutará en Estados Unidos, mientras que en España tendremos que esperar al comunicado oficial de AMC+.