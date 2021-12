Tráiler de 'Halo', el desembarco del Jefe Maestro en Paramount+

Pablo Schreiber lidera la adaptación televisiva de 'Halo', que se verá en Paramount+ en 2022.

Paramount+

Dos décadas después de la revolución que supuso "Halo: Combat Evolved" en el terreno de los first person shooters para consolas, la franquicia da otro paso de gigante para su expansión como marca. En 2022, Paramount+ estrenará la serie basada en la saga de Xbox, que recientemente ha lanzado su sexta entrega principal con "Halo Infinite". Por lo tanto, los fans del Jefe Maestro tienen otra cita en el horizonte, que en esta ocasión permitirá descubrir la versión de carne y hueso de este guerrero futurista.

Durante la gala de The Game Awards, celebrada en la madrugada del 9 al 10 de diciembre, se aprovechó para compartir el primer tráiler completo de la ambiciosa ficción, cuya preproducción ha pasado por diferentes fases, desde que se planteara como una película hasta recibir luz verde en Showtime, aunque finalmente el título ha acabado recalando en Paramount+. Sin embargo, no está claro dónde podremos ver 'Halo' en España, ya que desde el anuncio de SkyShowtime no se ha vuelto a detallar nada de su llegada a nuestro país.

En cualquier caso, cuando podamos disfrutarla nos encontraremos con un Jefe Maestro encarnado por Pablo Schreiber, que se enfrentará a una amenaza alienígena en pleno siglo XXVI.