Por Julia Almazán Romero |

Cristina Lasvignes ya tiene nueva casa televisiva para este verano. La periodista, con amplia trayectoria en televisión y radio, ha sido la, el formato vespertino de Telecinco que recoge el testigo de ' El diario de Jorge ' durante las vacaciones del propio Jorge Javier Vázquez . La entrega del relevo se produjo este viernes en directo: "", confesó ella nada más pisar el plató.

Vázquez, que se ausentará unas semanas por descanso, no escatimó en elogios hacia su sustituta: "Me encanta dejar este diario en las manos de una compañera estupenda que os va a hacer las tardes de verano muy divertidas". Acto seguido, le cedió el espacio: "Bienvenida a este, tu diario", y se pondrá al frente del programa el próximo lunes 21 de julio. Una acogida cálida donde se notaba una clara complicidad entre ambos presentadores.

Cristina Lasvignes en el plató de 'El diario' junto a Jorge Javier Vázquez

Uno de los momentos claves fue cuando Lasvignes conoció a El Gallo, un invitado habitual del programa que se ha convertido en su talismán. La presentadora no dudó en invitarlo a seguir participando: "Me han dicho que eres un poco talismán para este programa, así que espérate que no te invite todas las semanas". El presentador, entre risas, confirmó la conexión del público con el joven: "El Gallo siempre nos trae suerte. No hay mejor manera de empezar tu andadura en 'El diario' que con él".

La llegada de Lasvignes supone un nuevo reto para la comunicadora, que ha pasado por formatos como 'Tal cual lo contamos' o 'Esto es vida'. Aunque acumula años de experiencia en directo, admitió que esta nueva etapa la enfrenta con una mezcla de entusiasmo y respeto. "Tengo casi más nervios ahora que cuando empecé", comentó entre bambalinas.

Jorge Javier Vázquez en una de las entregas de 'El diario de Jorge'

Las tardes de verano de Telecinco

Desde este lunes, 'El diario de verano' se emitirá a las 18:30h en Telecinco, entre 'Tardear' y el nuevo concurso 'Agárrate al sillón' que tiene como presentador a Eugeni Alemany. El formato, producido por Boomerang TV, vivió su mejor dato de audiencia el pasado abril, superando por primera vez el 10% de cuota. Ahora, con Cristina Lasvignes al frente, intentará mantener el nivel en una parrilla cada vez más competitiva.