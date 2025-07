'Grand Prix' contará con un access propio antes de cada entrega

Por Fernando S. Palenzuela |

El ' Grand Prix ' ha contado. El primero de ellos fue ' La revuelta ' justo en la semana de cierre de temporada para este programa. El segundo, al lunes siguiente, ' La garita ', el sustituto de David Broncano que provocó una oleada de críticas en redes sociales

RTVE no tardó en tomar cartas en el asunto y anunció que el lunes no habría access prime time, permitiendo que el 'Grand Prix' comenzara a las 21:45h tras 'Telediario 2'. Incluso después de cancelar 'La garita', el ente se mantuvo firme en su idea de dejar los lunes vacíos y no programar 'Viaje al centro de la tele' como iba a hacer de martes a jueves.

No obstante, el programa de Ramón García no comenzará exactamente a la hora anunciada, ya que sí contará con un previo. "Vamos a hacer una especie de access, una especie de 'Pre-Grand Prix'. Es decir, no va a empezar el programa tal cual, sino que antes va a haber unos pequeños minutitos de cosas que habitualmente no se ven y es muy bonito", explicaba el presentador en 'Herrera en Cope'.

De este modo, antes de ver a los pueblos competir, el 'Grand Prix' se adentrará en material inédito con el que aportar detalles desconocidos del programa. "Va a estar más pegado a las 22h", aseguraba el presentador, que informaba de que era algo que la productora había luchado. "Eso es lo importante y lo que pedimos a RTVE, que han tenido a bien atender esta petición no solo nuestra, sino de todas las familias que quieren verlo juntitos".

Así será la tercera entrega

San Sebastián de La Gomera, en representación de Canarias, y Alagón, en nombre de Aragón, serán los pueblos que se enfrentarán en el 'Grand Prix' en la tercera entrega. JJ Vaquero y Lydia Valentín serán los encargados de apadrinarlos y hacer todo lo posible por que la puntuación supere los 13 y 16 puntos de Huelma y Celanova, respectivamente, y no se queden directamente fuera de la semifinal.