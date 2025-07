Rocío Ibáñez es Margarita Seisdedos en 'Superestar': "No conozco a ningún personaje, no veía esos programas"

Por Sergio Navarro |

Nunca es tarde para descubrir una nueva vocación e ilusionarte con un proyecto. Si no, que se lo digan a Rocío Ibáñez, que está emocionada con su debut como actriz en ' Superestar '. No está acostumbrada a los focos, ni tampoco a las entrevistas, pero aprovechando que desde FormulaTV acudimos un día al rodajede grabaciones metiéndose en la piel de Margarita Seisdedos , la madre de Yurena

Reconoce que es una experiencia "increíble" y aunque Ibáñez nunca ha sido madre, sí que ha sido hija, y eso es lo que le ha ayudado a preparar el papel: "Pienso en mi madre, en lo que sería capaz de luchar por mí, de defenderme de todo. Y entonces, imagino a esta mujer, porque yo no conozco a nadie, no veía esos programas, pero me la imagino a ella y a su hija, y cambio el chip y parece que funciona".

Rocío Ibáñez, junto a Sofía González, como Margarita Seisdedos y una pequeña Tamara, en 'Superestar'

En 2019 falleció Margarita Seisdedos, por lo que Rocío Ibáñez no ha tenido la posibilidad de conocerla como sí que han hecho otros compañeros del reparto. Eso sí, aunque antes no sabía quien era, no duda al reconocer que "ahora que estoy haciendo esto, sí, por supuesto que me hubiese gustado conocerla".

"De hecho, no conozco a nadie de los personajes reales, no tengo la suerte de conocer a Yurena", comenta Ibáñez, haciendo referencia al día que Yurena fue al rodaje, pero ella no estaba porque no le tocaban secuencias. En este momento, se acerca Ingrid García Jonsson, quien interpreta a su hija en la ficción, para echarle una mano y comenta que "eso es muy fuerte, porque le puede dar un viaje (a Yurena), no sé, cómo la quiere, cómo quiere a su madre y cómo habla de ella y todo, si de pronto ve a su madre, puede ser muy impactante".

Nacho Vigalondo, Rocío Ibáñez e Ingrid García Jonsson, en el rodaje de 'Superestar'

Por el set, todo el mundo le habla de su parecido con el personaje que interpreta. "Yo la he visto en fotografías, pero a raíz de venir aquí para hacer la serie. Antes tampoco sabía quién era", cuenta esta entrañable actriz que, fuera del personaje, no tiene nada que ver con ella. Al no conocerla, su interpretación es imposible que caiga en la imitación y así lo cuenta ella: "Yo vengo cada día, no sé dónde vengo ni lo que me toca hacer. Nacho Vigalondo me explica y yo pues lo hago.

Le preguntamos si le piden mucha energía, ya que Margarita Seisdedos tenía un poco de mala leche. "Sí, sí, sobre todo en la mirada y en el genio. Lo que pasa es que me emociono y me sale sola. A veces, de más y me tienen que decir: '¡Frena!'. Y antes de despedirnos, no podemos marcharnos sin preguntarle si ha tenido que dar un bolsazo en alguna de sus escenas. "Eso no se puede decir", nos asegura con una sonrisa.