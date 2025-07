Makoke sufre la rebelión de sus compañeros de 'Fiesta' tras asegurar que no son sus amigos

Por Julia Almazán Romero |

Lo que iba a ser una tarde aparentemente tranquila para Makoke se convirtió en un cruce de reproches en directo. La colaboradora volvió al plató de ' Fiesta ' después de protagonizar una polémica entrevista en Lecturas en la que confesaba quedel programa a su boda. La razón, según explicó sin rodeos, es que "", algo que no sentó nada bien entre los colaboradores, especialmente a Iván Reboso.

Makoke intentó defenderse argumentando que el lugar donde celebrará el enlace con Gonzalo Fernández solo permite 130 personas y que ha optado por hacer una ceremonia íntima: "¿Habéis estado en mi casa o yo en la vuestra?". Pero las explicaciones no convencieron: "Podrías haber mandado un mensaje, un simple 'oye, gordi, que va a ser algo íntimo', y no pasa nada", replicó Reboso. El colaborador, además, echó en cara que al que sí había invitado era a Pelayo Díaz.

Iván Reboso le reprocha a Makoke que no le haya invitado a la boda en 'Fiesta'

Makoke se justificó diciendo que ha pasado más tiempo con el estilista, a quien conoció en 'Supervivientes', que con alguno de sus mejores amigos: "Se está portando increíble conmigo. Está siendo mi estilista y me ha puesto en contacto con los dos diseñadores". Sin embargo, esta explicación fue interpretada por Miguel Frigenti como puro interés: "Ya has enseñado la patita. Has invitado a Pelayo por el interés, por el postureo, y no a tu amigo Iván, que fuiste a su boda". Emma García tampoco dudó en mojarse: "Acabo de hablar con Gonzalo y me ha dicho que por él me hubiese invitado".

Pero eso no se quedó ahí, ya que la presentadora se levantó sin dar crédito a que sí hay una persona de 'Fiesta' invitada a su gran día. Makoke se levantaba de su asiento para entregar en mano la invitación a Eva, la directora del programa. La sorpresa fue mayúscula y generó más recelos entre el resto del equipo. "Con Eva he compartido comidas, incluso en mis peores momentos me llamaba para ver cómo estaba", explicó la novia, mientras García se levantaba del asiento: "Han tenido comidas para hablar de trabajo, ya os lo digo yo". Y aunque la colaboradora intentó calmar los ánimos, la tensión ya era más que evidente.

Emma García reacciona a la no invitación de Makoke a su boda en 'Fiesta'

Un enlace lleno de polémica

La decisión de no invitar a sus compañeros ha marcado el comienzo de una cuenta atrás cargada de polémica. Aunque Makoke insiste en que su boda será íntima, las ausencias en la lista están generando más titulares que los detalles del vestido o la ubicación. El 12 de septiembre, la malagueña y Gonzalo se darán el "sí, quiero" en la Hacienda Na Xamena, el lugar donde se enamoraron. Una boda que, aunque privada, ya ha dado mucho que hablar... y aún ni se ha celebrado.