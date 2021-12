Tráiler de 'Kingdom', fantasía épica y zombis a lo coreano con producción de Netflix

Los zombis invaden la Corea medieval en esta ficción, la primera original de Netflix en Corea del Sur, que adapta un webcómic en el que un príncipe se enfrenta contra lo sobrenatural.

Netflix

En una Corea monárquica y medieval, en medio de la dinastía Joseon, el príncipe Lee Chang (Ju Ji-hoon), siempre preocupado por sus súbditos, se desplaza por el reino para investigar una nueva y misteriosa plaga que está azotando a la población. Su sorpresa es mayúscula cuando descubre que esta nueva enfermedad, que según se decía era capaz de transformar a los humanos en monstruos, era en realidad una plaga zombi que amenaza a toda la sociedad. Por ello, antes de que su reino caiga en desgracia entre la amenaza sobrenatural y las conspiraciones palaciegas que amenazan con destronarle, Lee Chang reúne a un reducido grupo de fieles, todos ellos con grandes habilidades, para reducir en lo posible estos nuevos peiigros y retomar el control de su trono.

Este es el argumento que respalda a este espectacular tráiler de 'Kingdom', la primera original de Netflix en Corea del Sur. Como se puede comprobar, la espectacular serie cuenta con todo el dinero de las producciones del gigante de streaming para recrear las grandiosas batallas y el entorno histórico necesarios para su trama. Ésta está sacada del cómic online "The Kingdom of the Gods", que está dibujado por Yang Kyung-il y guionizado por Kim Eun-hee.