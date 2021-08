Tráiler de 'La directora', la dramedia de Netflix con Sandra Oh

La ficción cuenta con David Benioff y D.B. Weiss ('Juego de Tronos') como productores ejecutivos y está protagonizada por Sandra Oh ('Anatomía de Grey').

'La directora' es una de las producciones más esperadas de Netflix. La plataforma de streaming sigue imparable con sus lanzamientos este verano y el próximo 20 de agosto incorporará a su catálogo la ficción producida por David Benioff y D.B. Weiss ('Juego de Tronos'), tras su salida de HBO. La comedia tendrá un total de seis capítulos en su primera temporada, que se lanzarán todos el mismo día de su estreno.

La ficción, creada por Amanda Peet ('Dirty John') y Annie Wyman, nos traslada a la Universidad de Pembroke, donde la doctora Ji-Yoon Kim, interpretada por la conocida actriz televisiva Sandra Oh ('Killing Eve') toma el mando como nueva directora del departamento. Sin embargo, sus nuevos compañeros no se lo pondrán nada fácil y tendrá que esquivar varios obstáculos que se interpondrán en su camino: deberá enfrentarse a la presión de ser la primera mujer que dirige el departamento, además de hacer frente a ser uno de los pocos miembros del personal que no es blanco.

La comedia de tintes dramáticos cuenta con un gran elenco de actores. Entre ellos Holland Taylor que interpreta a Joan Hambling, amiga y mano derecha de la doctora Ji-Yoon Kim, Jay Duplass que interpreta al profesor Bill Dobson, Bob Balaban como el profesor Elliot Rentz, Nana Mensah ('Por 13 razones') como la docente Yaz McKay y Everly Carganilla, que interpreta a Ju-Hee Kim.