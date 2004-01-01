Tráiler de 'Los testamentos', la secuela de 'The Handmaid's Tale' en Disney+

Hulu |

'Los testamentos' abrirá la puerta a una nueva generación dentro del opresivo universo de 'The Handmaid's Tale'. La serie secuela, que está basada en la novela homónima de Margaret Atwood, sigue los pasos de un grupo de jóvenes de Gilead. En concreto, fija su atención en dos adolescentes, Agnes y Daisy, que podrían alterar el orden establecido.

El primer tráiler de la serie de Hulu, la cual se verá en España a través de Disney+, expone el inicio de las andaduras de las dos chicas bajo el yugo de la tía Lydia. Por un lado, Agnes se muestra como piadosa y obediente, mientras que Daisy demuestra una personalidad un poco peculiar debido a su origen, ya que procede de Canadá, un territorio muy diferente a Gilead.

En cualquier caso, ambas se someten a la preparación para ser futuras esposas, pero entre ellas surge un vínculo que sacará a relucir fantasmas del pasado y esperanzas de cara al futuro. Ann Dowd, Chase Infiniti y Lucy Halliday protagonizan la ficción, que ha sido creada por el showrunner Bruce Miller. El debut de 'Los testamentos' se producirá el 8 de abril de la mano de Disney+, que ofrecerá los tres primeros episodios en esa fecha.