Tráiler de 'No Working After Hours!', la serie que cuestiona la cultura laboral japonesa

La diseñadora Yui Higashiyama desafía a la empresa para la que trabaja al negarse a quedarse trabajando más tiempo de su horario, suponiendo una auténtica revolución, en esta telenovela japonesa.

TBS

Yui Higashiyama (Yuriko Yoshitaka) podría ser la típica oficinista japonesa, ya que trabaja como diseñadora dentro de la gran empresa de desarrollo web Net Heroes. Sin embargo, hay algo que la distingue de sus compañeros: nunca trabaja horas extra. Mientras el resto de su oficina sigue trabajando para alcanzar los objetivos pese a que su horario ha terminado, ella se va a su restaurante chino preferido a tomarse una cerveza, en un acto de rebeldía que para ella es más bien un ritual que merece respeto.

Ésta sencilla premisa es la que da pie a "No Working After Hours!", la serie japonesa del canal TBS que se promociona con este anuncio televisivo. A pesar de la sencillez de este punto de partida, lo cierto es que la serie ha tenido un gran impacto en Japón por avivar el debate sobre los derechos de los trabajadores y lo extendido de las horas extras en la mentalidad corporativa del país. No es de extrañar, ya que el ambiente de trabajo de Yui es como el de cualquier oficina japonesa, incluyendo a compañeros que deben compatibilizar su trabajo con su responsabilidad como padres, becarios con ambición o un jefe que presiona a sus empleados como es el caso de Fukunaga (Yusuke Santamaría), que pone en aprietos a la protagonista.