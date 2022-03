El actor nominado al Oscar protagoniza la miniserie 'Por mandato del cielo', que llegará a España a través de Disney+.

FX

Andrew Garfield se encuentra en el mejor momento de su carrera. Aunque no se alzó con el Oscar en la noche del 27 de marzo, el actor criado en Inglaterra es indudablemente uno de los ganadores de 2021 tras haber encadenado tres proyectos como "Los ojos de Tammy Faye", "Tick, Tick... Boom!" y "Spider-Man: No Way Home". A esa creciente lista de potentes títulos se sumará en pocas semanas la miniserie 'Por mandato del cielo', en la que da vida a un devoto inspector que ve puesta a prueba su fe cuando debe investigar un brutal asesinato.

El primer tráiler completo de la ficción original de FX, que debutará en exclusiva en Hulu el 28 de abril, ya da muestra de lo compungido que queda el personaje de Garfield, Jeb Pyre, cuando acude a la escena del crimen. Las víctimas son Brenda Wright y su hija pequeña, que son asesinadas en un suburbio mormón de Salt Lake City, donde la religión tiene un reverso oscuro plagado de secretos.

Daisy Edgar-Jones interpreta a Brenda, mientras que Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell y Billy Howle completan el elenco de esta producción de Ron Howard, que aterrizará en España próximamente de la mano de Disney+.