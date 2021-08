Tráiler de la segunda temporada de 'The Other Two', la comedia que salta a HBO Max

La comedia creada por Chris Kelly y Sarah Schneider se convierte en un Max Original con la llegada de su segunda temporada a HBO Max el 26 de agosto.

HBO Max

La segunda temporada de 'The Other Two' llegará a HBO Max el 26 de agosto, cuando estarán disponibles los dos primeros episodios. La plataforma ha estrenado el tráiler de esta segunda entrega, aumentando las ansias de sus espectadores, que comenzaban a preguntarse cuándo tendrían este adelanto. En este avance, vemos que Pat (Molly Shannon), la madre de esta dispar familia, se ha convertido en una estrella gracias a su propio talk show.

'The Other Two' cuando la historia de los hermanos Brooke (Heléne Yorke), una bailarina que fue famosa durante su infancia y que tiene que asimilar su pérdida de popularidad, y Cary (Drew Tarver), un aspirante a actor al que no le están yendo demasiado bien las cosas. A esto se le suma la recién adquirida fama del pequeño de la familia, Chase (Case Walker), que se ha convertido en un influencer y es la envidia de sus hermanos.

La comedia volverá a contar los intentos del dúo de hermanos para conseguir la fama que ansían y no dejarse eclipsar por el resto de su familia. En esta segunda temporada regresan los actores y actrices Heléne Yorke, Drew Tarver, Case Walker, Molly Shannon, Wanda Sykes y Josh Segarra tras el salto de la serie de Comedy Central a HBO Max.