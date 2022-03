El oscarizado actor encabeza el elenco de la adaptación de "Slow Horses", que aterriza el 1 de abril en Apple TV+.

Apple TV

Con 'Central Park', 'Los últimos días de Ptolemy Grey', 'WeCrashed' y 'Pachinko' todavía en la recámara, Apple TV+ seguirá sin escatimar en estrenos a lo largo de abril. De hecho, la plataforma de streaming comparecerá desde el primer día del mes con 'Slow Horses', la adaptación de la saga de novelas de Mick Herron, que ha sido llevada a la pequeña pantalla por Will Smith, uno de los colaboradores más asiduos de Armando Iannucci, creador de 'Veep' y 'The Thick of It'.

Tomando como referencia esos dos títulos, tiene todo el sentido del mundo que un drama de espías como 'Slow Horses' también tenga un marcado componente de humor negro. En este caso, se repite la ambientación en una oficina, aunque no política, sino de inteligencia. Los protagonistas de la ficción de Apple son agentes británicos que han sido excluidos del MI-5 y mandados a la decadente Slough House tras cometer errores en sus carreras.

El cabecilla del grupo es Jackson Lamb, que en el tráiler de la serie se muestra ácido en todo momento con sus discípulos, a los que trata con dureza, aunque sin perder una velada esperanza en ellos. El protagonista está interpretado por Gary Oldman, que está acompañado en el elenco por Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Jonathan Pryce, Jack Lowden o Chris Reilly.

Los dos primeros episodios de 'Slow Horses' se estrenan el 1 de abril, llegando los cuatro restantes uno por uno cada viernes.