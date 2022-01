Leonardo Schwebel, presentador de un informativo mexicano, da una reprimenda a todos los que están en contra de la vacunación y pide el uso generalizado de mascarillas.

Telediario Guadalajara

Estamos todos cansados de la pandemia del coronavirus. Eso es un hecho. Pero, además, hay gente que no duda en mostrar este hartazgo públicamente y delante de miles de personas. Leonardo Schwebel es el presentador del informativo de Guadalajara de una televisión mexicana y ha empleado el altavoz que le otorga su profesión para lanzar un mensaje fuerte y contundente contra todos los antivacunas que, además, se niegan a ponerse bien la mascarilla.

El periodista iniciaba el telediario mostrando cómo se colocaba correctamente el elemento de protección y preguntando irónicamente: "Ponerse el maldito cubrebocas significa cubrirse la nariz y la boca. ¿Necesitamos una licenciatura para esto? ¿Una tesis? [...] ¡Póngase bien el maldito cubrebocas!". Tal y como afirma, está cansado de que la gente no tome las medidas adecuadas para frenar la pandemia del coronavirus. "Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí", sentenciaba Schewebel muy enfadado y sin ahorrar en descalificativos contra los antivacunas.

Pero la reprimenda de esta figura televisiva no se quedó ahí. "Todos los que son antivacunas, para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de que sean abejitas. Les gusta estar en la popó. Las moscas quédense en la popó, no me importa", dejaba claro antes de reincidir en que había que cumplir con los protocolos de seguridad para evitar contagios.