15 cosas que no creerás que han pasado en las últimas temporadas de 'Los Simpson'

Tras más de 30 años de emisión, 'Los Simpson' ha hecho casi de todo con sus personajes. El matrimonio de Homer y Marge ha sobrevivido a mil y un crisis, la familia amarilla ha recorrido el globo e incluso alguno de los habitantes de Springfield ha sufrido cambios permanentes, como muertes, emparejamientos o divorcios. Y, por lo pronto, no parece que la serie pionera en el bloque de animación para adultos de FOX vaya a ver su fin, a pesar de los rumores que constantemente lo insinúen.

Los Simpson miran al espectador

En España, gracias a la reposición constante de episodios por parte de Antena 3 a la hora de la comida, prácticamente todo el mundo conoce detalladamente las desventuras de la familia Simpson. Al menos de sus primeras temporadas, las más legendarias y alabadas, puesto que los últimos capítulos no han gozado de tan buenas críticas, han sido menos repetidos y, por si fuera poco, desde 2018 se emiten a través de Neox.

Teniendo esto en cuenta, hasta los fans más acérrimos de la irreverente comedia animada podrían sorprenderse con la siguiente lista de hechos insólitos que han ocurrido en ella recientemente. Por supuesto, en los anuales capítulos de Halloween de "La casa de árbol del terror" y otros episodios especiales se encuentran los argumentos más disparatados, pero todos los de esta lista han sucedido en episodios situados dentro de la continuidad y el canon de 'Los Simpson', si es que eso existe a estas alturas.

Homer promete no molestar más a Flanders

Una reconciliación entre vecinos en 'Los Simpson'

En el penúltimo episodio de la vigésimo sexta temporada, una nueva ley contra los abusones provoca que cualquier tipo de acoso sea severamente castigado. Y, si hay alguien en Springfield que haya abusado de otro, ése es Homer respecto a su vecino Ned Flanders. El padre de la familia protagonista es retenido contra su voluntad al ser denunciado por Rod y Todd, los hijos de Ned.

Extrañamente, Homer aprende de sus errores gracias a este castigo y se arrepiente de todo el daño que le ha hecho a su vecinito. Es más, hasta admite que el ultracristiano es mejor que él en todo. Flanders, no obstante, se niega a aceptar su perdón, ya que no puede olvidar sus vejaciones durante años como si no hubiesen ocurrido. Homer llega a ponerse de rodillas frente a la casa durante días hasta que finalmente cede y se firma la paz entre ambos. Lo insólito es que, en lugar de con un giro final que reinstaure las cosas a su orden natural, el capítulo termina con los Flanders y los Simpson teniendo un amigable brunch de reconciliación. Eso sí, inexplicablemente, Homer volvería a las burlas, maltratos e insultos hacia Ned en temporadas posteriores.

Bart tiene poderes de fertilidad

Bart utiliza sus poderes con una pareja

Cuando en 'Los Simpson' se plantea algún hecho sobrenatural, habitualmente va acompañado de alguna explicación racional, incluso si los protagonistas no la descubren. No obstante, en el episodio 19 de la temporada 25, Bart utiliza un rito voodoo para que una profesora curse baja debido a un dolor de barriga y acaba dejándola embarazada, en una correlación mágica que nunca se desmiente.

Es más, Bart acaba monetizando sus nuevos poderes, creando una especie de clínica de fertilidad mágica a la que acude alguna pareja escéptica que, sin embargo, consigue su objetivo y se queda embarazada. La única explicación científica a este milagro es la mera coincidencia, aunque es una coincidencia de lo más extraordinaria. De hecho, Bart no abandona el negocio debido a que éste sea un fraude, sino a que atrae la atención de la mafia, que lo acaba secuestrando para que use sus poderes con caballos de carreras.

Moe es hijo de un yeti y su trapo habla

Moe junto al trapo al que interpreta Jeremy Irons en 'Los Simpson'

Si por algo se han destacado las últimas temporadas de la serie, aparte de por sus incesantes referencias a la cultura popular y su número creciente de cameos de famosos, es por tratar de darle un capítulo a todos los habitantes de Springfield. Esto llega a un punto tan absurdo que hasta el trapo de Moe tiene su propio capítulo, en el que habla, en el doblaje original, con la voz de Jeremy Irons.

Durante ese capítulo, el trapo cuenta al espectador cómo originalmente fue un tapiz en la Francia medieval, pasando a través de los años por Persia, la Italia renacentista o la Guerra Civil estadounidense. Al final, llega a ser una bandera que corona el Everest, donde es hallada por un yeti, que se la da a su cría, un joven Moe. En efecto, Moe es hijo de un yeti según este episodio, que se burla con ello del indescifrable acento del personaje en su versión original. No obstante, más tarde se revela que el padre del barman es Morty Szyslak, un vendedor de colchones que usaba prácticas poco lícitas. Lo cierto es que las dos versiones no tienen por qué contradecirse, pudiendo ser Morty perfectamente el padre adoptivo de la criatura.

El señor Burns se acuesta con una demócrata

El señor Burns junto a su amante Maxine

La perspectiva del señor Burns teniendo sexo ya es lo bastante sorprendente, ya que su avanzadísima edad y su estado físico frágil y enfermizo no parecen compatible con ello. Sin embargo, lo más sorprendente es que un recalcitrante y ultraconservador republicano como es el multimillonario tenga como pareja a una militante, activista y concejala demócrata, como sucede en el quinto capítulo de la temporada 26.

La mujer que le rompió el corazón a Smithers es Maxine Lombard, un personaje al que dio voz Jane Fonda que trató de impedir precisamente que Monty Burns realizase fracking en el suelo de Springfield para sacarle más rentabilidad. Su relación es, por lo tanto, de amor-odio, pero al final del capítulo acaban reconciliándose pese a sus diferencias políticas y se establecen como pareja. Eso sí, la continuidad real de esta relación en capítulos posteriores es nula.

Los Simpson viajan a Rigel 7

Kang y Kodos secuestran a Los Simpson

Kang y Kodos, los octópodos alienígenas de la serie, son conocidos fundamentalmente por sus apariciones en los especiales de Halloween y en algunos gags de fondo de la serie, en muchos casos observando la Tierra desde lejos. Por muy absurdo que sea el humor de 'Los Simpson', sigue reflejando la vida cotidiana estadounidense y la existencia de extraterrestres sigue siendo algo secreto. Al menos hasta el décimo capítulo de la vigésimo sexta temporada.

En este episodio, la familia Simpson es raptada y llevada por la pareja alienígena a su planeta natal, Rigel 7, para ser expuestos en el zoo. En una aventura que casi parecería más propia de 'Futurama', Homer es elegido para ser devorado, aunque luego es salvado por unos rigelianos veganos y acaba rescatando al resto de su familia tras la muerte de la reina de Rigel 7. Para tratar de mantener la coherencia, Kang les anuncia que su memoria será borrada al llegar a la Tierra, aunque al final la familia vuelve en su propio platillo y no se da indicios de que esto suceda.

El fantasma de Maude Flanders mata a Homer, usando a Bart

El fantasma de Homer, asesinado por culpa de Bart en 'Los Simpson'

Casi al final de la temporada 29, Bart entra en un estado de coma que parece irresoluble. Durante su postración, descubre que es capaz de hablar con los muertos, lo que propicia la reaparición de varios personajes desaparecidos de la serie. Uno de ellos, la exesposa de Ned Flanders, Maude, que se ha convertido en un espíritu de venganza que busca hacer daño a Homer, a quien culpa de su muerte (y, en cierto sentido, tiene razón).

Bart no está dispuesto a ayudar al fantasma contra su padre, pero cambia de opinión cuando Homer le hace una visita en el hospital en la que se muestra muy irrespetuoso. Así, una vez despierto, Bart influye en el grupo de abusones para que disparen cañones de camisetas hacia Homer, una venganza que a Maude le aprece perfecta por ser la causa de su propia muerte. Lo que no se espera el primogénito de los Simpson es que Homer también comparta ese destino, pero así es durante unos segundos. El fantasma de Homer comienza a ascender a los cielos, pero Bart consigue interrumpir el proceso lanzando una camiseta, con lo que el padre de familia resucita en el último segundo.

Artie Ziff se casa con una versión robótica de Marge

Artie a punto de besar a su esposa robótica en la boda

Artie Ziff ha vivido obsesionado con Marge desde que ésta le rechazó en el baile de fin de curso. A pesar de todo su dinero, la infatuación amorosa del ególatra empresario no había cesado, por lo que, cuando Homer y Marge son invitados a su boda en el undécimo episodio de la trigésimo primera temporada, es todo un alivio para ambos. Al fin parece que Artie va a olvidarse de su enamoramiento adolescente, al menos hasta que descubren que la novia es idéntica a la propia Marge.

Al principio, Marge cree que Artie se ha buscado a otra mujer con un asombroso parecido físico con ella, pero la explicación es todavía más rocambolesca. Efectivamente, el multimillonario ha dedicado todos sus recursos en recrear una réplica robótica de la esposa de Homer para sí mismo. Es más, no sólo ha creado una, sino todo un ejército de androides con diversas formas y la cara de Marge, durante un largo proceso de tratar de buscar la perfección. Artie acaba avergonzado y decide usar a esas Marges sin vida para construir casas para los más desfavorecidos, aunque hasta esas versiones sintéticas de su enamorada acaban huyendo de él.

Homer se convierte en una drag queen

Homer vestido de mujer junto a Marge

En el séptimo episodio de la trigésima temporada, Marge acaba encontrando un espacio de comodidad en el ambiente homosexual de Springfield. Unas nuevas relaciones sociales que se tambalean cuando descubre que todos sus nuevos amigos piensan que es una drag queen. Para no decepcionarles y perder su amistad, continúa con la farsa, gracias a la cual conoce a RuPaul y a algunas destacadas concursantes de su 'Drag Race'.

Como siempre, Homer acaba estropeándolo todo para su esposa y revela que en realidad es una mujer ante ellos. Por supuesto, Marge se enfada con él y, para poder reconciliarse, es el propio Homer quien asume una identidad drag para organizar un encuentro con sus antiguos amigos. Su disfraz es tan convincente que hasta su colega, Barney, intenta ligar con él.

Lisa empieza a comer insectos

Lisa observa su nuevo menú

Desde el famoso episodio "Lisa vegetariana", la aversión de la niña mayor de los Simpson hacia la carne es una de sus características inamovibles. Aparte de lo que Marge pueda colarle como carne en su comida diaria, sabemos de otro momento en el que Lisa ha introducido carne en su dieta, y ha sido precisamente carne de insectos, como se vio en el quinto episodio de la vigésimo cuarta temporada.

Dicho episodio comienza con Lisa desmayándose al tocar el saxofón, con lo que se descubre que la niña tiene un problema de anemia por falta de hierro. El doctor Hibert le recomienda comer carne de nuevo, pero la niña se muestra rehacia, aunque acaba aceptando comer bichos. De hecho, cría a sus propios saltamontes para su consumo, resultando en nuevos problemas de conciencia para ella.

Ned Flanders y Edna Krabappel se casan

Edna y Ned desarrollan su pasión

En realidad, la relación de Ned Flanders con Edna Krabappel es ya de largo recorrido. A pesar de que parecerían totalmente incompatibles, los dos han mantenido un noviazgo intermitente desde que tuvieran su primera cita en la undécima temporada. Antes de la vigésimo tercera temporada se sometió a votación si la pareja debía continuar, y en el primer episodio de la misma se reveló que los resultados habían sido positivos.

Los guionistas de la serie declararon que no habría cambios al respecto y que respetarían la decisión tomada por los telespectadores. Es más, afianzaron la relación en esa misma temporada, al revelar que Edna y Ned se habían casado en secreto, abordando los lógicos problemas de una relación entre personajes tan antagónicos y las dificultades de la profesora para hacer de madre de dos chicos tan especiales como son Rod y Todd.

Edna muere y Ned acaba siendo profesor en su lugar

Ned Flanders dando clase en la Escuela Primeria de Springfield

Desde que su esposa Maude muriese, Flanders ha sido uno de los personajes sometido a cambios más permanentes en 'Los Simpson', por lo que su matrimonio con Edna parecía el retorno a la estabilidad. Nada más lejos de la verdad, puesto que, una temporada más tarde de conocerse su boda, moría Marcia Wallace, la mujer que doblaba a Edna, por lo que el equipo de la serie decidió hacer lo propio con su personaje.

Doblemente viudo, Ned Flanders todavía afrontaría más desgracias al tener que cerrar el Zurdorium en la vigésimo novena temporada, con lo que se ve obligado a reorientar su vida profesional. Tras muchos oficios frustrados, acaba cubriendo el puesto vacante de su última esposa como profesor de la Escuela Primaria de Springfield, siguiendo el ejemplo de Jesucristo como maestro y haciendo que los niños tengan que aguantar sus sermones cristianos.

Se revela de qué murió Clancy Bouvier

Jacqueline Bouvier habla de su pasado a la familia Simpson

La madre de Marge, Jacqueline Bouvier, cumplió 80 años en la vigésimo séptima temporada, lo que reunió a su familia para un emotivo cumpleaños en el que repasó toda su vida. En este repaso no podía faltar el recuerdo a su marido, Clancy, el azafato de vuelo que murió siendo sus hijas muy jóvenes. Por primera vez en todo este tiempo, a la anciana se le escapó que la causa de la muerte del padre de las hermanas Bouvier fue realmente el cáncer de pulmón.

Por supuesto, el motivo de que no revelase este detalle clínico era que no quería causar un impacto en Patty y Selma, fumadoras compulsivas. Por supuesto, la revelación causa el efecto esperable y ambas prometen dejar de fumar, aunque Patty lo cumple más que Selma y las hermanas se acaban distanciando. Finalmente se reconcilian, prometiendo dejar el tabaco, aunque lo cierto es que volverían a hacerlo al sentirse abrumadas por percibir, por primera vez, los olores del mundo real.

Marge es alcaldesa de Springfield

Marge como alcaldesa en 'Los Simpson'

Si bien Marge ha alcanzado momentos tan decadentes como su ingreso en prisión por segunda vez en la vigésimo séptima temporada, también es verdad que ha llegado a ser la sucesora de Quimby en el ayuntamiento de Springfield. Ocurre en el episodio 6 de la temporada 29, en la que se plantean unas elecciones tras otro de los escándalos del acalde, que ha utilizado los restos del fallido monorraíl para crear una pista de esqui.

En una sátira bien afinada del funcionamiento de la política moderna, Marge comienza intentando mejorar la vida de sus conciudadanos, pero pronto acaba más preocupada por mejorar sus índices de popularidad y se entrega a la política-espectáculo. Para ello, utiliza a Homer como cabeza de turco, ya que humillarle frente a las cámaras parece funcionar con sus votantes. Finalmente, elige a su marido por encima de su puesto, dándose cuenta de que había sido consumida por ese ansia de poder, y renuncia a ser popular. Esto abre la posibilidad de que Quimby le haga un impeachment, algo que se cuenta que sucedió en un flashforward.

El dependiente de la tienda de cómics se casa

La boda del dependiente de la tienda de cómics

En la vigésimo quinta temporada, el dependiente de la tienda de cómics conoce a la que será su media naranja, Kumiko Nakamura, una artista manga que, en un principio, está en Springfield de paso para documentarse para su próxima obra, ya que es la ciudad más triste de Estados Unidos. El carácter de Kumiko es, precisamente, muy depresivo, pero a pesar de ello la pasión nace entre ella y el dependiente.

A pesar de contar con los consejos de Homer, la relación entre ambos prospera hasta el punto de que se casan, en una boda oficiada por Stan Lee, que en este capítulo hizo su último cameo dentro de un capítulo de la serie antes de su muerte (realizaría otro en un gag del sofá). La relación ha ido avanzando a lo largo de las temporadas, con el dependiente llegando a poder integrarse con la familia Nakamura, a pesar de estar compuesta por unos reservados y serios japoneses.

Los crossovers con 'Futurama' y 'Padre de Familia'

Homer junto a los repartidores de Planet Express de 'Futurama'

En el 2014 tuvieron lugar dos encuentros muy esperados para los seguidores de las series animadas de FOX. Se trata de la reunión del elenco de 'Los Simpson' con los protagonistas de 'Futurama' y 'Padre de familia'. El primero se produjo en "Simpsorama", capítulo de 'Los Simpson', mientras que el segundo, "Los Simpson de familia", es oficialmente un capítulo de 'Padre de familia'.

Por su naturaleza particular, podría parecer que estos capítulos son especiales fuera de la continuidad tradicional de la familia amarilla. De hecho, la visita de los Griffin a Springfield sucedida en "Los Simpson de familia" no es referida posteriormente en la serie, por lo que podría ser así. Sin embargo, el encuentro mucho más disparatado entre los Simpson y la tripulación de Planet Express, que incluye viajes en el tiempo y su interacción con alienígenas y toda clase de tecnología futurista, sí trae consecuencias, aunque muy leves, en episodios posteriores de 'Los Simpson'.