6 razones por las que 'Un paso adelante' tendría que ser la siguiente serie que reviva Atresmedia

El 8 de enero de 2002 abría sus puertas la Escuela de Artes Escénicas Carmen Arranz, el ficticio centro de alto rendimiento de aprendizaje de baile e interpretación en el que se ambientaba y desarrollaba 'Un paso adelante'. Creada por Daniel Écija, Ernesto Pozuelo y Pilar Nadal, la serie comenzaba su andadura en la parrilla de Antena 3 sin saber que, al poco tiempo, se iba a convertir en todo un fenómeno a nivel mundial. De hecho, la ficción permaneció en emisión durante seis temporadas y más de 80 episodios en los que pudimos disfrutar de mucho baile, música, amor, drama, toques de humor y otros ingredientes que hicieron de esta ficción una de las series juveniles más exitosas y recordadas.

Jóvenes protagonistas de 'Un paso adelante'

Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Silvia Marty, Pablo Puyol, Mónica Cruz y Dafne Fernández fueron los responsables de dar vida a Lola, Robert, Ingrid, Pedro, Silvia y Marta, varios jóvenes que aspiraban a convertirse en grandes bailarines e intérpretes. Durante varios años pudimos acompañarlos en ese arduo camino por convertirse en grandes artistas, aventuras en las que tampoco faltaban las relaciones con los profesores y trabajadores de la escuela, a los que dieron vida actores y actrices de la talla de Lola Herrera, Natalia Millán, Jaime Blanch, Juan Echanove, Toni Acosta, Fanny Gautier, Alfonso Lara, Beatriz Rico o Pedro Peña, entre otros. Con su pasión por el baile, su forma de ver y enfrentar la vida, sus personalidades y sus líos amorosos, consiguieron conquistar a toda una generación que en la actualidad todavía recuerda las peripecias de cada uno de ellos.

El furor que sigue existiendo por esta serie ha hecho que el rumor sobre su posible vuelta siempre haya estado presente y, en ocasiones, incluso con mucha fuerza gracias a los comentarios vertidos por algunos de sus protagonistas, que se mostraban a favor de volver a encarnar a sus personajes. Además, tras la gran acogida del reencuentro de 'Física o química' y después del anuncio del regreso de otras míticas ficciones como 'El Internado', 'Los hombres de Paco' o 'Los protegidos', no sería nada extraño que continuase esta tendencia de recuperar producciones de antaño. Por todos estos motivos, desde FormulaTV proponemos varias razones por los que consideramos que 'Un paso adelante' tendría que ser la siguiente serie que reviva Atresmedia.

1 Una serie que marcó a toda una generación

Elenco principal de 'Un paso adelante'

El estreno de 'Un paso adelante' coincidió con el fenómeno de la primera edición de 'Operación Triunfo', por lo que los espectadores estaban ansiosos por contenido relacionado con la música, el baile y el arte. Si a todo eso le sumas cinco protagonistas de buen ver, obtienes el cóctel perfecto para enganchar a la pequeña pantalla a miles de adolescentes y no tan jóvenes. La fórmula funcionó y la serie logró superar la audiencia media de la cadena, pero también fue un éxito más allá de la televisión, acaparando multitud de portadas de revistas y de conversaciones en patios de institutos y entre grupos de amigos.

Casi sin darse cuenta, la serie desató el furor por el baile y sus personajes principales se convirtieron en modelos para muchos jóvenes que buscaban parecerse a ellos. De hecho, tanta fue la influencia de 'Un paso adelante' que las calles se llenaron de personas que comenzaron a copiar el estilo y la forma de vestir de sus protagonistas. De este modo, los calentadores, la ropa deportiva y los cuellos de las camisas levantados se pusieron de moda entre los jóvenes que querían parecerse a Lola, a Rober y compañía.

2 Redimir el decepcionante final

Mónica Cruz, Beatriz Luengo y Silvia Mary en 'Un paso adelante'

Aunque 'Un paso adelante' registró grandes datos de audiencia durante sus primeros años en antena y generó todo un séquito de fans que seguían cada uno de los pasos que daban sus protagonistas, la serie fue cancelada tras la sexta temporada en abril de 2005. Lo cierto es que la ficción no pasaba por un buen momento tras la marcha de Pablo Puyol y la llegada de nuevos rostros que no terminaron de encajar del todo. Sin embargo, el aspecto negativo fue el precipitado final que nos dejó con un sabor amargo al no resolver algunas de sus tramas.

Así pues, los espectadores se quedaron sin ver graduarse a los protagonistas, sin conocer cómo habría sido la vida de Silvia tras heredar la fortuna de su padre, sin saber si Lola y Pedro se habrían reconciliado, sin descubrir hasta dónde habría llegado el éxito de Rober y su banda o sin ser testigos de cómo le habría ido a Ingrid en su estancia en Los Ángeles, ciudad a la que se marchó al final de ese último episodio. Ahora sería una oportunidad perfecta para dar respuesta a estas incógnitas y descubrir cómo es la vida de cada uno de ellos después de todos esos cambios repentinos que se vivieron en la recta final de la serie.

3 Sus apasionantes historias de amor

Lola y Jero en 'Un paso adelante'

Las historias amorosas entre los protagonistas fueron seña de identidad de la serie y formaron las tramas que más pasiones desataban entre los espectadores. Teniendo en cuenta que pasaban tantas horas juntos entre ensayos, bailes, clases teóricas y tiempo libre, estaba totalmente justificado que entre ellos surgiese algo más que una amistad. Entre infidelidades, rupturas, celos y amoríos enrevesados, destacó la relación entre Lola y Pedro, pues ambos estaban enamorados y tuvieron que estar con otras personas hasta que, por fin, aceptaron lo que sentían el uno por el otro. Por desgracia, al final la distancia marcó el desenlace de esta pareja cuyo destino quedó con las puertas abiertas.

Además, en esas apasionantes historias de amor también entraba en juego el plantel de profesores. No solo los alumnos tuvieron relaciones entre ellos, también se fijaron en algunos de sus docentes y protagonizaron líos amorosos dignos de cualquier telenovela. No obstante, también hubo amoríos entre los profesores, como la recordada historia entre Juan (Alfonso Lara) y J.J. (Toni Acosta), con las que intentaban llamar la atención de un público más adulto. Saber si el amor ha seguido triunfando o no en sus vidas después de tanto tiempo también sería un punto a favor para disfrutar de una nueva temporada de 'Un paso adelante'.

4 Ninguna otra serie sobre baile ha estado a la altura

Una de las coreografías de 'Un paso adelante'

Cuando un formato televisivo funciona, es normal que surjan otras propuestas similares. Tras la gran acogida de 'Un paso adelante', a posteriori se ha intentado continuar con la misma estela de éxito creando otras series muy parecidas. La estrategia no es novedosa y, de hecho, el gran referente en el que se basó la producción de Antena 3 y Globomedia lo encontramos en 'Fama', ficción estadounidense de los años ochenta surgida a raíz de la aclamada película homónima y que seguía las peripecias de un grupo de estudiantes y alumnos de una escuela de artes escénicas.

A nivel nacional, 'Un paso adelante' fue la primera serie que se atrevió a trasladar esa temática y estructura a la pequeña pantalla, creando con gran acierto su propia versión. Más tarde han intentado seguir otras ficciones como 'Dreamland', centrada en una academia de baile con sus respectivas tramas y conflictos relacionados con el amor, el baile, el esfuerzo y la superación personal. Sin embargo, la serie no logró destacar y fue cancelada después de una única temporada, demostrando que es muy complicado crear una serie de la misma temática y que conserve ese espíritu que tanto gustó de 'Un paso adelante'.

5 Una banda sonora inolvidable

Lola protagoniza uno de los bailes de 'Un paso adelante'

La música fue uno de los puntos fuertes de 'Un paso adelante', sobre todo por las espectaculares coreografías con las que nos sorprendían en cada episodio y que, en muchas ocasiones, correspondían a temas de cantantes de renombre como Beyoncé o Britney Spears, sin olvidarse tampoco de clásicos números como los de "Cabaret". No obstante, la serie también destacó por su propia música, especialmente en lo que se refiere a la sintonía de su cabecera. La canción representaba el espíritu de la ficción y se hizo tan famosa casi como la propia serie. Sin ir más lejos, en 2020 dos amigos franceses decidieron realizar una parodia de la mítica cabecera, logrando que su versión se hiciera viral.

Además, gracias a la serie surgió UPA Dance, grupo musical formado Pablo Puyol, Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Silvia Marty y con el que arrasaron en la música con cientos de miles de discos vendidos y una gira por toda España. Con el paso del tiempo, sus componentes originales fueron abandonando la banda, dando lugar a una nueva agrupación que solo mantuvo a Muñoz al frente. Esta segunda versión no tuvo tanta repercusión como la esperada, sin embargo, con el regreso de la serie quizá esta formación musical podría resurgir como ya ha sucedido con RBD, sobre todo si tenemos en cuenta que Luengo y Puyol continúan ligados a la música.

6 Un éxito mundial

'Un paso adelante' sale a la calle a realizar una coreografía

En la pequeña pantalla 'Un paso adelante' arrasaba con audiencias sobresalientes, mientras que fuera de la televisión sus actores y actrices triunfaban y adquirían fama gracias a sus personajes. Como resultado tenemos una serie que ya forma parte de la historia de nuestra ficción como una de las mejores producciones dirigida a un público juvenil. Su éxito fue tal que consiguió traspasar nuestras fronteras, convirtiéndose en una serie de enorme repercusión en países como Francia, Italia, Alemania o Bélgica con el nombre 'Un, dos, tres'. Además, en Rumanía realizaron su propia adaptación bajo el título 'Cus un pas inainte'.

Así pues, el regreso de 'Un paso adelante' podría suponer también un nuevo éxito internacional, algo que ya consiguió en su día y que, en la actualidad, sería más sencillo exportar gracias a la presencia de plataformas de vídeo bajo demanda que facilitan la distribución de series a otros países, como ya hemos comprobado con 'Veneno'. Por tanto, si Atresmedia diera un paso adelante y optara por retomar la producción de esta ficción, podrían tener entre manos el resurgir de un fenómeno que nos conquistó hace 19 años con su pasión por el baile y la música y su espíritu de superación.