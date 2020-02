'A tortas con la vida', la serie que compartía universo con 'Aquí no hay quien viva'

El 30 de agosto del año 2005 Antena 3 estrenaba 'A tortas con la vida', una nueva comedia producida por Miramón Mendi, la productora y el mismo equipo que 'Aquí no hay quien viva'. Protagonizada por Blanca Oteyza, Juanjo Puigcorbé, Rosario Pardo, Armando del Río y Olivia Molina, entre otros, la ficción narra la crisis vital de una serie de personajes que rondan los cuarenta y que poseen muy diferentes estilos de vida. Así pues, el foco de atención está puesto en Jorge (del Río) y Yolanda (Oteyza), una pareja, recién separada civilizadamente, pero que viven uno junto al otro y que comparten su día a día con familiares, amigos y vecinos que participan activamente en su relación.

1 Conflictos familiares, sentimentales y laborales

Ambas ficciones, sin embargo, en lugar de cosechar el mismo éxito que auguraban conseguir, la ficción fue cancelada tras su segunda temporada, quedando en el olvido. De hecho, quizá solo los más seriéfilos o aficionados a las producciones de José Luis Moreno recordarán que. Por todos estos motivos, desde FormulaTV queremos retroceder en el tiempo para recordar cómo era 'A tortas con la vida' yque compartía con 'Aquí no hay quien viva' y que les

Algunos de los protagonistas de 'A tortas con la vida'

Las historias corales, los líos amorosos y sentimentales y los problemas cotidianos típicos de cualquier ser humano suelen ser tramas que consiguen llamar la atención de los espectadores. Uno de los puntos fuertes de las series que siguen este camino es que, al tratar temas normales y corrientes, el público puede sentirse identificado con lo que ven en pantalla. De este modo, esta era la base de la que partía 'A tortas con la vida', una comedia con muchos elementos tomados de la vida real y conjugados con situaciones irrisorias y, en ocasiones, con tintes surrealistas.

En cierto modo, la fórmula se asemeja a la utilizada en 'Aquí no hay quien viva', pero empleando una temática completamente diferente, además de una mayor variedad y cantidad de personajes. Así pues, en lugar de desarrollarse en un edificio, aquí las historias tenían lugar en los chalés de los protagonistas y en sus respectivos lugares de trabajo, en este caso una clínica de belleza y una pastelería. No obstante, las relaciones personales y familiares y los encuentros con los compañeros de trabajo y vecinos eran parte fundamental de las tramas, tal y como sucede en 'Aquí no hay quien viva'.

2 Un elenco coral

Elenco de 'A tortas con la vida'

Un elenco repleto de multitud de personajes variados es otro de los aspectos en común con 'Aquí no hay quien viva'. Contar con diversos caracteres otorga la posibilidad de jugar con varias tramas y crear perfiles distintos que se contrapongan y den pie a conflictos y situaciones de lo más variopintas. Además, cuando todos los personajes se convierten en piezas de un puzzle que encajan a la perfección, el resultado es un producto coral, ameno y entretenido, como el obtenido con la comedia ambientada en Desengaño 21. Así pues, con 'A tortas con la vida' decidieron seguir la misma estrategia, desarrollando multitud de personajes.

Por tanto, los espectadores de 'A tortas con la vida' se encontraron con un reparto en el que había perfiles de todo tipo y creados para todos los gustos, desde el cirujano divorciado y obsesionado con su trabajo hasta el amigo bonachón o una presentadora de televisión con grandes aspiraciones. De hecho, el número total de personajes era tan amplio que resultaba complicado seguir los pasos de cada uno de ellos, verlos evolucionar o incluso empatizar con todos ellos.

3 Presentación en 'Aquí no hay quien viva'

Juan Cuesta y Juan Luis en 'Aquí no hay quien viva'

Presentar a algunos de los personajes en otra ficción ya consolidada y con éxito es una estrategia que ya se ha seguido en alguna que otra ocasión como forma eficaz de promoción. Teniendo en cuenta que la productora y los creadores eran los mismos, decidieron que 'Aquí no hay quien viva' iba a ser la carta de presentación oficial de 'A tortas con la vida'. De esta forma, antes de lanzar el primer episodio, Rafa (Juan Manuel Cifuentes) y Juan Luis (Juanjo Puigcorbé) se convirtieron en vecinos de Desengaño 21 durante uno de los capítulos, lo que permitió que los espectadores conocieran los perfiles de dos de los personajes principales de la nueva ficción que iban a estrenar posteriormente.

En concreto, el suceso tuvo lugar en la tercera temporada, en el capítulo titulado "Érase un cirujano plástico". Ambos amigos llegaban a la comunidad de vecinos para instalarse como inquilinos del 2ºB, piso que la hermana de Juan Cuesta había puesto en alquiler. Su estancia solo duró durante un episodio pues fueron desalojados por el arrendatario, pero su presencia no pasó desapercibida para nadie. El afán de Juan Luis por operar a todas las vecinas provocó un auténtico caos, sobre todo en Isabel, que se sometió a una intervención estética presa del miedo. Además, la fiesta de inauguración del piso también ocasionó molestias, excusa perfecta para que Juan organizara una junta de urgencia y les comunicara que los nuevos vecinos tenían que abandonar el piso.

4 Crossover con Marisa, Concha y Vicenta

Concha, Vicenta y Marisa en 'A tortas con la vida'

Del mismo modo que dos de los personajes de 'A tortas con la vida' fueron presentados en 'Aquí no hay quien viva', Concha, Marisa y Vicenta, los míticos personajes interpretados por Emma Penella, Mariví Bilbao y Gemma Cuervo, les devolvieron la visita participando en uno de los episodios de 'A tortas con la vida'. Las conocidas como "las supernenas" se dejaron ver por su ficción hermana con la excusa de que visitaban la pastelería. Para ser más exactos, las tres amigas hacían acto de presencia en el undécimo episodio de la primera temporada, mostrando su peculiar humor y carácter y poniéndole las cosas complicadas al camarero.

Además, allí conocen a Nati (Pardo), que se presenta como organizadora de eventos y logra convencerles para que Marisa celebre su cumpleaños en el local. La celebración se convierte en todo un éxito de afluencia de gente, pero se complica para Nati cuando los boys que había contratado para que hicieran un striptease y complacer así los deseos de Marisa no llega a tiempo. Para empeorarlo todo y desatar la furia y el cabreo de la cumpleañera y sus amigas, el marido y el suegro de Nati son los encargados de protagonizar el espectáculo. Sus cuerpos no son para nada los de jóvenes y fornidos hombres que las presentes a la fiesta esperaban ver, pero Marisa decide tomárselo con humor y unirse al show.

5 Decorados compartidos y referencias

Isabel y Marta en la misma cafetería de 'A tortas con la vida'

Si eras un verdadero seguidor de 'Aquí no hay quien viva' y tuviste la oportunidad de ver todos los capítulos de 'A tortas con la vida' probablemente algunos decorados y referencias te resultaron familiares. El equipo quiso aprovechar los recursos y utilizaron algunos de los platós que ya tenían creados para incorporarlos como escenarios de las dos series. Por ejemplo, la pastelería regentada por dos de los protagonistas de 'A tortas con la vida' fue el lugar de encuentro de varios personajes de 'Aquí no hay quien viva'. Allí pudimos ver a Juan Cuesta reunirse con Marta, pero también a Isabel compartiendo café y conversación con la propia Marta. Además, Natalia se citó con los clientes que alquilaron su vientre para ayudarles a ser padres.

En otra ocasión intentaron modificar pequeños detalles para que la ubicación pasara desapercibida y no se notase que era la misma, pero los más avispados se percataron de que el piso del 2ºB y el rellano del edificio de Desengaño 21 se convirtieron en el escenario de una de las viviendas en 'A tortas con la vida'. Como curiosidad, en la cuarta temporada de 'Aquí no hay quien viva' el color de los rellanos cambió, justo al mismo que habían empleado para convertir el decorado en parte de la otra ficción. Igualmente, en 'A tortas con la vida' tampoco faltaban referencias a su serie hermana, utilizando expresiones popularizadas por Emilio, Belén, Concha y compañía.

6 Un intento de repetir el mismo éxito

Armando del Río y Blanca Oteyza en 'A tortas con la vida'

Como hemos podido comprobar, ambas ficciones comparten multitud de aspectos y guardan numerosas similitudes. Uno de los principales motivos de todas estas características comunes es la intención de lograr repetir el mismo éxito que el conseguido con 'Aquí no hay quien viva'. La comedia protagonizada por José Luis Gil, Fernando Tejero, Malena Alterio y compañía fue un auténtico bombazo y sigue siéndolo en la actualidad con sus continuas reposiciones, sin embargo, no consiguieron continuar la misma estela del éxito ya que 'A tortas con la vida' solo se mantuvo en emisión durante dos temporadas.

Los malos datos de audiencia cosechados fueron los que precipitaron el final de la serie, pues no logró cuajar entre el público, que quizá esperaba una ficción con la misma esencia que 'Aquí no hay quien viva', algo complicado de replicar. Porque, aunque tenían un universo en común, conseguir estar a la altura de una serie que en la actualidad se ha convertido en todo un clásico de la pequeña pantalla era una ardua tarea y casi misión imposible. Intentarlo fue de valientes y el resultado fue una buena comedia cuyo problema principal fue tener como referente una de las series españolas más seguidas y aplaudida por los espectadores.