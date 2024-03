Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' recibió el jueves 28 de marzo a Marieta Díaz, la sustituta de Zayra Gutiérrez tras su baja por motivos de salud. Como es habitual, la valenciana se enfrentó al salto del helicóptero para iniciar oficialmente su concurso, con una peculiaridad: Marieta tuvo que hacerlo en pleno temporal, lo que dio lugar a un accidentado estreno como superviviente.

Marieta muestra sus muslos enrojecidos en 'Supervivientes 2024'

, en cuanto Vázquez conectaba con ella, ya en el helicóptero. "A mí también, estamos teniendo problemas con la imagen. Te veo entrecortada", confesaba el presentador, en el mismo momento en el que. El presentador incluso bromeó con el mal tiempo que se había desatado en las últimas horas:

"Es que yo revoluciono todas las islas", respondió Marieta, entre risas, momento en el que el presentador señaló que "es lo que tienes que hacer también en 'Supervivientes'. Vázquez también quiso saber "qué se te pasa por la cabeza en estos momentos", ante lo que la valenciana confesó "mi madre y mi padre". "La verdad es que estoy cagada, pero intento disimular", admitió además la nueva concursante, al abordar cómo se sentía, tras lo cual también desveló que "hace mucho aire", cuando a Vázquez le llamó la atención que llevase manga larga.

"Lo importante es que he saltado"

"Tienes que saltar ya por el temporal, tienes que hacerlo lo antes posible", trasladó entonces Vázquez, momento en el que Marieta dedicó un "os amo" a sus padres antes de saltar al mar, con la mala suerte que aterrizó con las piernas en horizontal. Al llegar a la playa, donde Laura Madrueño le dio la bienvenida, la valenciana confirmó que "me he pegado un golpe que pa qué". "Me he golpeado los muslos, pero estoy bien. Lo importante es que he saltado, que me daba mucho miedo", añadió la nueva concursante, quien incluso dejó sorprendida a Madrueño al mostrar la zona de sus muslos y sus glúteos, que ya estaba enrojecida por el impacto.