Por Beatriz Prieto |

Carlos Sobera regresó una semana más, el martes 26 de marzo, como maestro de ceremonias de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Sin embargo, lejos de tener una gala tranquila y marcada por la escaleta, el vasco tuvo que enfrentarse, al igual que su compañera Laura Madrueño, a un inesperado giro: la fuerte disputa entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros, quien acabó la cita dispuesta a poner rumbo de regreso a España, tras haber recogido todas sus cosas.

La tensión estalla entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

El programa ya había promocionado. De hecho, tras el juego de recompensa y la llamada de Terelu Campos para animar a Carmen Borrego , Sobera conectó con ambos concursantes y Lorena Morlote para abordar una discusión que habían mantenido cuando. La insistencia de la madrileña hizo estallar a su compañero quien, en pleno directo, aprovechó para lanzar reproches a Matamoros: "Vamos a hablar ya claro,. Ahí te has columpiado y ya está".

"Hay mañanas que uno se despierta un poco más irascible que otras y creo que a Kiko le ha tocado hoy", lanzó por su parte Matamoros, avivando la tensión con Jiménez en un intercambio de reproches que continuó a pesar de que Sobera cortó la comunicación para seguir con la gala. El tiempo, sin embargo, no jugó a favor de la reconciliación, puesto que minutos después se mostró en directo cómo ambos concursantes estaban todavía en pleno enfrentamiento, ante una indecisa y callada Morlote. "Laura está con su saco porque ha decidido después del conflicto con Kiko que quiere abandonar el programa", anunciaba Sobera poco después, mientras los tres concursantes acudían al encuentro de Madrueño para su juego de recompensa.

"¡Qué puto falso!"

El reality se veía obligado así a dejar a un lado su escaleta para abordar la tensión entre Jiménez y Matamoros. "Aquí hay cuestiones que no voy a permitir, ni tocar", aseguró la madrileña, para después tachar de "mentira" las acusaciones del andaluz sobre lo poco que colaboraba en Playa Limbo. La concursante defendió que "yo ayudo en lo que puedo", para después asegurar que "ya no me vais a ver más así". "Cojo mi saco y me voy porque lo que no se puede es jugar por detrás", acusó Matamoros, a lo que sumó que Jiménez "me ha montado el pollo de su vida porque he dicho que él es muy irascible".

"Eso es totalmente falso. Soy profesional y estoy aquí sentado a pesar de haberme llamado varias veces hijo de puta y haberme faltado el respeto", replicó el andaluz. Jiménez manifestó entonces que "espero que se tomen medidas", puesto que "yo no falto el respeto a nadie", lo que hizo saltar a su compañera. "¡Qué puto falso es! Es que me quiero ir ya. Encima le da la vuelta a la tortilla, lo puto profesional que es. Te lo he llamado una vez", soltó Matamoros, iniciando un intercambio de reproches que Madrueño cortó invitando a la madrileña a que se retirase un momento para tranquilizarse.

¿Abandonará o no?

A pesar de los intentos de Sobera de calmar las aguas, la gala afrontó sus últimos minutos con Matamoros lista para volver a España: "Con personas así no quiero convivir y ya está. Vengo aquí por mis hijos y no tengo necesidad de que me vean así. Lo que ha hecho hoy no voy a perdonarlo en la vida". "Hace muchos años que no piso la televisión por este tipo de conflictos. No he venido aquí para esto", añadió la madrileña, cuyo futuro en el concurso quedó como un gancho de cara a la cita del jueves 28 de marzo, con Jorge Javier Vázquez. "No tengo hijos, pero tengo familia también y continuar por ese camino va a empeorar las cosas no por mi parte, por la suya. Está muy bien hablar, pero ya hay un daño hecho", defendió por su parte Jiménez.