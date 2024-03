Por Beatriz Prieto |

El jueves 28 de marzo, la cuarta gala de 'Supervivientes 2024' arrancó su emisión abordando el asunto que ocupó gran parte de 'Supervivientes: Tierra de nadie': la ruptura total entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros. La madrileña, de hecho, fue trasladada a otra playa tras concluir el programa, por lo que Jorge Javier Vázquez tuvo ocasión de conectar y charlar con ambos concursantes por separado.

Jorge Javier charla con Laura Matamoros en 'Supervivientes 2024'

El presentador conversó primero con Matamoros, quien. Fue entonces cuando la concursante desveló el motivo de su enfado con Jiménez: Matamoros había compartido con el andaluz detalles de su ruptura con el padre de sus hijos,. "Para mí es un reto estar aquí, pero lo que significa Kiko en los momentos de compañía y amor, esa deslealtad que me ha mostrado, me ha marcado muchísimo", añadió la madrileña.

Matamoros acusó a compañero de saber "perfectamente todo y utilizarlo por detrás": "Le dije que no lo volviese a repetir y lo hizo varias veces, entonces con él no tengo nada más que hablar". "Le pedí disculpas porque lo mío fue sin acritud, de corazón, y él ha querido jugar de esa manera. Cuanto más lejos, mejor", sentenció la concursante, nada dispuesta a firmar la paz con Jiménez, al contrario que el andaluz. "Para mí fue durísimo lo que viví. Creo que era lo último que esperaba vivir aquí y mucho menos con ella", confesaba Jiménez, cuando Vázquez conectó con él y Lorena Morlote, evacuados de Playa Limbo también por el temporal.

Kiko, tras su discusión con Laura: "Pido disculpas a todo el mundo. También a Laura por si algo le ha sentado mal"



🏝️ #SVGala4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/gUSoExpRtP — Supervivientes (@Supervivientes) March 28, 2024

"Me encantaría tener una conversación"

El concursante compartió su "decepción, porque la sigo queriendo y me he comportado con ella genial en todo momento y me sabe muy mal por todo lo que pasó". "Creo que se le giró y no supo controlar la situación. Creo que emocionalmente no está bien y a mí me sabe mal porque no quiero vivir con rencor", valoró Jiménez, quien había "tenido unos días para pensar y yo no soy así". El andaluz reiteró su "aprecio" por Matamoros, razón por la que "me gusta solucionar las cosas hablando".

"Me encantaría tener una conversación con ella, por supuesto, y llegar a buen puerto los dos". "Creo que fue lamentable y también aprovecho para pedir disculpas en primer lugar al público, en segundo lugar a la organización del programa, a Carlos Sobera y a Laura, que estaban presentando", dedicó Jiménez, antes de trasladar sus disculpas también a "mi gente, a mi familia". Fue entonces cuando Vázquez quiso saber si incluía también a Matamoros: "Si a ella le ha sentado algo mal de lo que yo haya podido decir o hacer, por supuesto, porque tampoco soy perfecto".