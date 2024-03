Por Toño García Rodríguez |

El cambio de equipos en 'Supervivientes' parece estar causando sus primeros efectos en los habitantes de las diferentes playas. Si bien las semanas anteriores las disputas de los compañeros con Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr. acaparaban todas las miradas, esta semana los supervivientes han experimentado, por primera vez, la paz. Tanto es así que entre dos de ellos podría surgir algo más que una bonita amistad. Durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' el pasado martes 26 de marzo, el programa mostró unas imágenes donde se escuchaba una íntima conversación entre Gorka Ibarguren y Miri Pérez-Cabrero.

Gorka Ibarguren y Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes'

, decía el vasco a su compañera tumbado sobre la arena. "No sé por qué es, pero como que no preguntas mucho a la gente sobre sus vidas. No sé si porque te da vergüenza..." continuaba ante la mirada expectante de la cocinera., añadió Gorka antes de obtener la respuesta de Miri, que confesaba ir "poco a poco". Así fue justo como fue la conversación, que "poco a poco" avanzó hacia otros temas como el signo del Zodiaco,

Junto al resto de compañeros, la concursante revelaba lo mucho que le gusta estar enamorada. "Me quiero casar", decía Miri, aunque más sorprendente fue la respuesta de Kike Calleja cuando la chef pedía "un príncipe". "A lo mejor ya lo tienes", respondía el periodista, tumbado al lado de Ibarguren. Ante las cámaras, la exconcursante de 'MasterChef' compartía su opinión sobre Gorka: "Es un niño monísimo (...) Me gusta su iniciativa y bueno, él me gusta", confesaba Miri entre risas. El vasco también quiso compartir sus sensaciones y desveló que lo que más le gusta de ella es que "es una chica con mucha energía (...) y que es de corazón puro". "Nos tenemos que conocer mucho más", concluyó el entrenador.

Carlos Sobera, cupido también en 'Supervivientes'

El presentador del programa de citas 'First Dates' pareció vivir una de ellas durante la gala de 'Supervivientes'. "¡Ay, qué caritas! Miri y Gorka se han hecho muy amigos y cómplices, han intimado tanto que no dejan de contarse cosas", decía Carlos Sobera con un tono que dejaba claras las sensaciones que el vídeo había generado en el presentador. Anabel Pantoja, que en la isla vivió su propia historia de amor con Yulen Pereira, también hizo su propia valoración de este acercamiento. "Me encanta la historia por encima de todo y creo que hay algo", afirmó la colaboradora.