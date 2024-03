Por Beatriz Prieto |

La tercera gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Carlos Sobera se emitió la noche del martes 26 de marzo en la que, como es habitual, se celebró la ceremonia de salvación con los nominados. En esta ocasión, Kike Calleja, Ángel Cristo Jr., Aurah Ruiz y Arantxa del Sol fueron los protagonistas, antes de que Laura Madrueño confirmara la salvación del segundo de ellos en una ajustada votación.

Aurah, Ángel, Arantxa y Kike en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes'

La gala arrancó mostrando el reparto de los votos, que, dejando claro que estaba bastante más ajustado que en anteriores semanas. No obstante, antes de conocer al dueño de la cifra más alta, que le otorgaba la salvación,. "Ya estoy acostumbrada a estar aquí, solo agradecer a todo el mundo que me quiera salvar", declaró Aurah.

Ángel también tuvo presente que "ya he estado aquí varias veces", tras lo cual dejó claro que "me quiero quedar hasta el final, tengo fuerzas para quedarme". "Me siento muy bien, cada día mejor, integrada, con ganas de aprender, y me encantaría continuar", defendió por su parte Arantxa. Kike fue el encargado de cerrar los alegatos, agradecido con "los que han hecho posible que esté aquí": "Estoy dando lo mejor de mí, puedo seguir dando más. Si no, no pasa nada, me iré a casa con mi mujer que es el amor de mi vida".

"Dos días tranquilo"

Al contario que las dos semanas anteriores, el programa sorprendió al arrancar la ceremonia descartando a Aurah como primera salvada. La concursante veía así concluida una racha de dos veces consecutivas en las que se había salvado, lo que no empañó su sonrisa. A ella se sumó un también conforme Kike, lo que dejó a Arantxa y Ángel en un duelo final que se resolvió con la salvación del madrileño, quien recibía la buena noticia por primera vez, a pesar de haber estado nominado con Aurah también en las anteriores ocasiones. "¡Gracias! Dos días tranquilo", bromeó el concursante, consciente de que podría sumar una nueva nominación en la gala del jueves 28 de marzo.