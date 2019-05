El accidente de tráfico que sufrió Ivana Baquero de camino al plató de 'La resistencia'

La actriz Ivana Baquero visitó el miércoles 22 de mayo el plató de 'La resistencia' para promocionar su nueva serie, 'Alta mar', que se estrena el 24 de mayo en Netflix. Pero lo que parecía un día apacible de entrevistas estuvo a punto de acabar muy mal, y todo por culpa de un accidente de tráfico justo antes de llegar al programa.

Ivana Baquero y David Broncano en 'La resistencia'

Vaquero confesó que había sufrido un leve percance de camino al Teatro Arlequín, donde habitualmente se graba 'La resistencia'. "Me ha dicho Fer, el coordinador de invitados, que has tenido un accidente viniendo para acá. ¿Es en serio o me han vacilado?", soltó David Broncano. "Sí, sí. Llegábamos tarde y, de repente, nos hemos chocado. Ha sido mi primer accidente de coche, pero nada grave", explicó Ivana, poniendo calma la situación.

Quitándole hierro al asunto, Broncano siguió bromeando: "Ojo con eso, que a veces en esos accidentes piensas que no, te ha dado latigazo cervical y te quedas tonta", dijo el presentador, a lo que Ivana respondió espontánea: "¿Te imaginas? ¿Te imaginas que nunca sabré si es el accidente o si es la entrevista aquí hoy?". "Claro, mañana te empieza a fallar la sinopsis neuronal y no sabes si fue el accidente o la mierda de preguntas que te hice yo", zanjó Broncano entre risas.

Un trolleo y las ardillas de Hyde Park

Más allá del susto en carretera, Ivana tuvo tiempo de obsequiar al presentador con una caja de pañuelos personalizada con dibujos de ardillas, su animal favorito. Ante tal revelación, Broncano no dudó en comentar una de sus anécdotas más peligrosas. "Una vez me mordió una ardilla en Hyde Park. Iba yo comiendo unos donettes, me saltó la puta ardilla, porque no tienen miedo a las personas, me mordió la mano y corrió un final muy desagradable", confesó el jienense, dejando caer que el roedor salió volando disparada hasta el lago.

Y todo después del trolleo que el CM de 'La resistencia' había perpetrado contra Ivana horas antes de su visita. La actriz, ganadora del Goya por "El laberinto del fauno", adelantó su entrevista en Twitter: "Mañana pasaré por 'La resistencia' a divertirme. Si David me deja", a lo que desde el perfil oficial de 'La resistencia' se respondió: "Yo creo que David ni sabe que vienes mañana". Broncano confirmó la coartada: "Yo es que cada vez que vengo aquí es como nacer, siempre con nuevos estímulos".