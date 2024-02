Por Beatriz Prieto |

Jacob Elordi, actor australiano de origen vasco conocido por papeles en series como 'Euphoria' o películas como "Saltburn", está siendo investigado por la policía de Australia tras ser denunciado por el reportero de radio Joshua Fox, aunque por el momento no se le ha imputado ningún cargo penal.

Jacob Elordi en "Saltburn"

, durante una broma llevada a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Sidney. Concretamente, según el reporte policial, fue, cuando se reportó la presunta agresión de un hombre de 26 años a otro de 32.

Dicho día, Elordi se encontraba en un bar del hotel Clovelly, con unos amigos, cuando Fox, reportero de la cadena australiana Kiis FM, se acercó para pedirle que le diera un poco de agua de su bañera para regalársela a la presentadora Jackie O. Un gesto que aludía a una de las escenas de la popular "Saltburn", en la que Oliver (Barry Keoghan) bebe la misma agua en la que se había masturbado Felix, el personaje al que da vida Elordi.

"A Jacob se le fue la pinza"

Elordi habría exigido entonces a Fox que parase de grabar y eliminara el vídeo de la broma, petición a la que el reportero se negó, lo que enfadó al actor. "Y entonces a Jacob se le fue la pinza, me empujó contra la pared y me echó las manos al cuello", relató Fox en su programa, donde incluso emitió un audio del incidente, del cual no sufrió lesiones según el informe policial, todo ello en medio del silencio de Elordi y la investigación de la policía.