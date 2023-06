Por Beatriz Prieto |

La noche del sábado 17 de junio, 'La Voz Kids 2023' inauguró oficialmente los Asaltos con el grupo de David Bisbal. Antes de que los siete niños del equipo del almeriense se subieran al escenario, lo hicieron este y su asesora, Rosa López. Fue entonces cuando interpretaron el primer tema que cantaron juntos en televisión, concretamente en 'Operación Triunfo': "Vivir lo nuestro".

Rosa López y David Bisbal, felices tras cantar juntos "Vivir lo nuestro" en 'La Voz Kids 2023'

"Hace diez años que empecé en esta aventura de 'La Voz'. Y", declaró Bisbal, acompañado por la granadina, antes de inaugurar la ronda de Asaltos. "Para mí es superemocionante estar a su lado, porque", manifestaba López por su parte.

Antes de arrancar su actuación, Bisbal recalcó que "esta es nuestra celebración" de tantos años de recorrido juntos. Asimismo, una vez sobre el escenario, López señaló que hacía "veinte años" que interpretaban "Vivir lo nuestro", tema original de Marc Anthony y La India, que ambos cantantes han interpretado juntos sobre los escenarios en otras muchas ocasiones.

"Me lo pasé espectacular"

"Me gustaría daros las gracias por la actuación, os he vuelto a ver unos chiquillos a los dos", confesó Eva González, tras su interpretación, con la que pusieron en pie a todos sus compañeros. "Esta canción fue la que nos tocó a Rosa y a mí cantar juntos dentro del programa y yo recuerdo que esa semana para mí fue una fiesta", desveló Bisbal, quien por entonces "me lo pasé espectacular con Rosa". "Pues lo mismo he sentido ahora: alegría pura", concluyó el almeriense, sobre una sensación que López también había experimentado. "Soy feliz, te lo juro", aseguró la artista.