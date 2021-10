Acusan a Netflix de destrozar 'El juego del calamar' por su traducción errónea

Desde que el 17 de septiembre se estrenó 'El juego del calamar' en Netflix, el fenómeno que ha generado la ficción coreana ha ido creciendo de forma exponencial, consiguiendo que los monos de color rojo que triunfan en la plataforma no sean exclusivamente los de 'La Casa de Papel'. No obstante, este afán por la serie también ha provocado que los espectadores analicen al detalle todos los episodios, tanto en su versión original como en sus respectivos doblajes y traducciones.

'El juego del calamar'

Y aquí es donde han llegado los problemas para Netflix. Una usuaria de redes sociales, que asegura tener un coreano fluido, ha desvelado tanto en su cuenta de Tik Tok como de Twitter un problema de traducción que, según ella, hace que "si no sabes coreano, no estés viendo la misma serie". Tras mostrar su enfado, la joven ha detallado el por qué de su enérgica queja contra la traducción realizada al inglés.

Para ello, explica dos ejemplos que lo demuestran. El primero de ellos hace referencia a una escena de la jugadora 212 llamada Han Mi-nyeo e interpretada por la actriz Kim Joo-Ryoung. Durante el vídeo, la influencer explica que en los subtítulos se puede leer: "No soy un genio, pero lo he hecho igual". Mientras que lo que dice en realidad en coreano es: "Soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar".

¿Por qué pasa esto?

Tras señalar también otro fallo de traducción en el capítulo "Gganbu", donde se traduce también mal incluso el título del mismo, ya que esta palabra realmente significaría que no hay un sentimiento de pertenencia entre dos personas, algo clave para el episodio, la joven ha explicado por qué se dan este tipo de fallos que hacen perder muchos de los matices de los personajes. "La razón por la ocurre es porque no se respeta el trabajo de traducción y también por el gran volumen de contenido. Los traductores están mal pagados y con un volumen de trabajo enorme y no es su culpa. Es culpa de los productores que no aprecian el arte", sentenciaba.