Adara aclara su relación con Rodri ('GH 17'): "No sé si estoy viviendo un sueño o una pesadilla"

La ruptura de Adara y Gianmarco ha devuelto a la pareja a la primera línea mediática. El italiano ha regresado a su país poniendo en entredicho la fidelidad de su exnovia y uno de los primeros nombres que ha salido a la palestra ha sido el de Rodrigo, compañero de ella en 'GH 17' y el primer chico en el que se fijó en la casa. Por ello, la exazafata ha querido aclarar por qué Gianmarco descubrió que se intercambiaba tantos mensajes con él.

Adara señala que precisamente el día en que su novio descubrió los mensajes con Rodri fue cuando detonó la relación, aunque niega cualquier clase de infidelidad. ". Empecé a hablar con él cuando salí de 'GH' porque me había apoyado. Al ser amigo del novio de mi madre estaban los programas intentando ponerse en contacto con él para obtener información", ha desvelado en su canal de la web de Mediaset España.

Adara aclara su relación con Rodri ('GH 17')

Del mismo modo, la ganadora de 'GH VIP 7' explica que su relación se había intensificado a raíz de 'Supervivientes 2020', ya que Rodri la había tomado como interlocutora en caso de que Bea Retamal, su exnovia, hablase de su relación. "Rodri y yo tenemos una relación de amistad; yo con él hablo, me río y nada más. Aun siendo amigos nunca he intentado quedar con él", zanja Adara.

No obstante, la joven está muy dolida por cómo se han sucedido los acontecimientos. "No sé si estoy viviendo un sueño o una pesadilla", dice en un vídeo interrumpido en numerosas ocasiones por sus lágrimas. Cuando Gianmarco descubrió los mensajes, se puso muy nervioso pero la situación parecía solucionarse: "Entiendo que no le guste y que pueda sentir celo. Le pedí mil veces perdón, nos acostamos tres veces, hicimos el amor tres veces... ya estaba solucionado", insiste Adara.

Se fue de noche y sin despedirse

Sin embargo, Gianmarco buscó esa misma noche vuelos para Italia. "Me dijo que tenía que saber cuándo podía volver", recuerda Adara, pero la realidad es que se compró los billetes sin comunicárselo. Esa misma noche no durmieron juntos y, sin despedirse, hizo la maleta y se marchó. "Me levanto y ya no está, el armario vacío... imaginaos lo que se me puso en el pecho", explica rompiendo a llorar.

Aun así, ella comenzó a escribirle una carta "diciéndole que si había hecho algo mal que me perdonase" cuando vio los Stories de su ya exnovio anunciando su partida e insinuando infidelidades en la pareja. "Si él me quiere o me quería por qué da pie a que se líe la que se está liando", se pregunta Adara, que solo le pedía "que fuera sincero". "No pido a nadie que me crea", aclara la joven, que dedica entre lágrimas unas últimas palabras a Gianmarco: "Le deseo lo mejor, me duele muchísimo recordarlo pero le agradezco todos los momentos felices que hemos vivido".