Adara saca a la luz las mentiras de Gianmarco: "Me dijo que se iba porque su familia tenía un problema"

Durante meses, la pareja entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini ha sido una de las grandes protagonistas de los platós de Telecinco. Su complicada historia de amor ha estado viva en 'GH VIP 7' y 'El tiempo del descuento', pero, pese a que están acostumbrados al confinamiento, parece que fuera de Guadalix de la Sierra no han conseguido hacer que la llama de su amor perdure.

Adara Molinero, decepcionada por la actitud de Gianmarco tras su ruptura

El italiano contaba que Adara le había sido infiel con Rodri Fuertes, intercambiándose varios mensajes en donde aparentemente estarían coqueteando. La ganadora de 'GH VIP 7' ha asegurado que eso es mentira y, por eso mismo, ha concedido una entrevista a Lecturas en la que destapa todas las mentiras de su expareja, como la explicación que le dio para abandonar la casa de Madrid en la que estaban pasando juntos la cuarentena. "Primero me dice que se va porque su familia tiene un problema. Yo estaba superasustada. Y luego pone en redes que se va porque le he sido infiel. Es muy fuerte. Una día me desperté y había hecho las maletas. Desapareció".

Adara asegura que no comprendía nada de lo que estaba pasando, pues una vez que discutieron, hicieron las paces y todo parecía estar arreglado. "Le pedí mil disculpas, no he hecho nada malo, que quede clarísimo", relata, además de asegurar que no tenía ninguna intención de quedar con Rodri, pues pertenece al círculo de confianza de Pedro Solá, el novio de Elena Rodríguez. Tras una sonora discusión salpicada por los celos, según cuenta la madrileña, lo arreglaron "haciendo el amor tres veces". "Fue como una reconciliación. Lo hicimos con más pasión que nunca".

Destrozada por las mentiras de Gianmarco

Molinero no está pasando por su mejor momento, pues de la noche a la mañana cuenta que ha visto cómo se terminaba por sorpresa su amor. "¡Estoy destrozadísima, desesperada, no me lo merezco! He llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él. Me va a costar mucho asimilar esto", se desahoga en la entrevista. La exconcursante de 'GH 17' asegura que "Gianmarco es malo, ha mentido a todos" y que todas las declaraciones que está realizando son falsas: "Sabe que diciendo que le fui infiel, siendo mentira, me puede perjudicar muchísimo".