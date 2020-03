Adara y Gianmarco rompen en su canal en Mediaset: Así ha sido la tensa discusión final de la pareja

Poco podíamos esperar que la que parecía una de las parejas más consolidadas del universo Mediaset iba a acabar rompiendo. Gianmarco Onestini era el encargado de dar la noticia días atrás en sus redes sociales. El italiano explicaba que iba a volver a su Italia natal después de descubrir una serie de mensajes en el teléfono móvil de Adara Molinero en los que parecía intuirse un tonteo entre la chica y otro hombre, cuya identidad no ha sido revelada todavía. Pues bien, Mediaset España ha estrenado este lunes 30 de marzo un vídeo en el canal de la chica en su plataforma de vídeos en el que ambos afrontan la situación y protagonizan una tensa discusión repleta de reproches y acusaciones.

Molinero: "Yo no soy actriz y no podía fingir"

Molinero ha empezado el vídeo explicando que aunque Gianmarco Onestini estaba dispuesto a grabar el vídeo de esa semana fingiendo que ambos estaban bien, ella no iba a ceder a eso., empezaba diciendo la ganadora de ' GH VIP 7 '. Esta entonces daba paso a su exnovio para que contase lo que ha pasado entre ellos. "Nosotros estábamos bien en los últimos días, pero hace dos días pasó una cosa que me dolió mucho (...) algo que yo no me esperaba", decía el italiano, cuando Adara lo interrumpió: "Que no puedo hablar con nadie". El italiano entonces le pedía que compartiese los mensajes para demostrar que él llevaba la razón.

Adara Molinero y Gianmarco en su canal en Mediaset

Mario Angulo, rostro habitual de la plataforma de vídeos de Mediaset, que intentaba mediar en este vídeo entre ambos, le recordó a Onestini que por la Ley de protección de datos no pueden compartir públicamente los mensajes pero emplazó a Adara a hacerlo en privado para que él pudiese corroborar su versión. Mientras, el chico seguía afirmando que Molinero le había intentado engañar, y es que según él, "iba a quedar con el chico para ver 'Supervivientes' juntos". El ganador de 'El tiempo del descuento' además explicó que en algunos mensajes se podían leer cosas como que "iba a enamorarla en 7 días" o "que estaba muy guapa", algo que Molinero quiso aclarar tajantemente, ante la mirada perpleja de Angulo.

Molinero: "Los mensajes me los enviaba él"

"Eso me lo escribía él a mí (...) yo nunca he dicho nada fuera de lo normal. Si él quería algo conmigo no es mi problema", dijo tajante Molinero. Por su parte, Mario Angulo explicó que él sí sabe quién es el chico del que hablan y le quiso recordar a Onestini que "conoce a Adara desde hace muchísimo tiempo (...) ambos comparten un pasado televisivo desde hace mucho". Pese a ello, no quiso revelar su identidad y el italiano se mostró igual de indignado pese a que parecía que la relación entre ambos era simplemente de amistad. Molinero explotó y afirmó que todo se resume en "celos, porque yo no he hecho nada (...) todo son cosas que me ha escrito el chico (...) ahí están los mensajes" y quiso recordar que "Gianmarco se va a Italia y no me dice la razón".

¿Por qué vuelve a Italia?

Mario Angulo quiso entonces preguntarle a Onestini la razón de esta abrupta marcha, teniendo en cuenta la cuarentena en la que nos encontramos por el coronavirus. "El Gobierno de Italia ha fletado vueltos extraordinarios (...) y el último sale el 27 de marzo (...) lo han hecho para que los italianos del mundo puedan volver, lo aconsejó el primer ministro italiano (...) y yo tengo la necesidad de volver por lo que me ha pedido mi familia y tengo que hacerlo. También lo hago por lo que he descubierto de Adara". "Se pira y me deja tirada", le recriminó Molinero, quién decidió cerrar este polémico vídeo afirmando que "juro por mi madre que yo no he dicho nada de lo que dice".