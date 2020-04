Maestro Joao carga duramente contra Adara Molinero: "He llorado por sus desprecios"

El mes de marzo finalizaba con una inesperada ruptura en el universo televisivo. Gianmarco Onestini anunciaba días atrás que ha decidido dejar definitivamente a Adara Molinero y volver a Italia en un vuelo que había fletado el gobierno italiano para sus compatriotas. ¿El motivo? Una supuesta deslealtad por parte de la ganadora de 'GH VIP 7'. Al parecer, la chica habría estado hablando con Rodri Fuentes, exconcursante de 'GH 7', en el servicio de mensajería directo de Instagram e incluso habrían estado a punto de quedar para ver juntos un formato televisión. En los mensajes leídos, el italiano habría percibido un engaño imposible de perdonar, algo que esta ha negado tajantemente.

Maestro Joao en 'Sálvame naranja'

De ello se habló mucho en la entrega de 'Sálvame naranja' emitida este martes 31 de marzo. En el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez se contó con Maestro Joao, el que fuese compañero de concurso de ambos y ahora enemigo de Molinero. Pese a ser su gran confidente, semanas atrás la relación entre ambos se enfrió y prueba de ello es cómo habló el vidente de la que fuese su amiga. "Ya no es mi amiga, me ha defraudado muchísimo", empezó diciendo Joao, para después confesar que "lo he pasado muy mal con todo esto y he llorado por el desprecio que me ha hecho". Pese a estar ya totalmente recuperado de esta presunta traición, Joao dejó claro que ha pasado unos días muy malos a causa de Molinero, con la que parece no querer retomar su amistad.

Se moja en el conflicto

El vidente contó que en la disputa de la chica con Gianmarco ha preferido mantenerse al margen hasta ahora; es más, afirmó que no había hablado con el italiano hasta que este supo que iba a acudir a 'Sálvame'. "Me habló él cuando venía al programa", dijo este, antes de mostrarse del lado del ganador de 'El tiempo del descuento'. "Viendo el comportamiento que han tenido los dos, la verdad es que me creo más el comportamiento de él", dijo, dejando caer después un contundente zasca a la que fuese su amiga. "Ella lo mismo te da un beso que una bofetada después", zanjó. Pese a ello, no quiso dar más detalles respecto al Instagram Stories que colgó días atrás en el que dejaba caer que iba a contar detalles inéditos de la relación de ambos con él. ¿Se avecina una nueva entrevista para contarlo todo?

Discusión final en su canal en Mediaset

Gianmarco y Adara Molinero decidieron finalizar su relación en un vídeo que publicaron en el canal en la plataforma de vídeos de Mediaset. Los reproches, los gritos y las acusaciones estuvieron presentes en esta discusión definitiva para la pareja. Molinero dejó claro que sí ha hablado con Rodrigo, pero en ningún caso con la intención de tener algo con él. "Todo me lo escribía él a mí (...) yo nunca he dicho nada fuera de lo normal. Si él quería algo conmigo no es mi problema", dijo indignada la chica, algo que Gianmarco no estaba dispuesto a creer. "Todo me dolió mucho, es algo que no me esperaba", dijo tajante el italiano, antes de explicar que se volvía con su familia, algo que indignó, y mucho a Molinero. "Me deja tirada aquí", sentenció.