Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Asraf Beno yAdara Molinero han tenido una gran conexión durante 'Supervivientes 2023', pero su amistad no está pasando por su mejor momento desde hace varias semanas. En la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del martes 20 de junio, Carlos Sobera ha repasado con los concursantes su paso y experiencia por el reality. Asraf comentaba así sus vivencias en el reality: "Te ves en estados en los que no te ves habitualmente. Esto es una lección de vida que te ayuda a valorar más aun todo lo que tienes en tu vida. Pienso que esto debería vivirlo toda la gente".

Adara Molinero en 'Supervivientes'

El presentador ha querido conocer. Adara ha concordado con todo lo que había dicho su compañero y ha dicho que se alegra de haber podido ayudarlo a expresarse. "Totalmente, tiene muchísima razón [...]", ha comentado ella. "Aunque hayamos tenido esos problemas en ese momento, [...] la verdad es que me ayudaste muchísimo", le ha dicho Asraf., ha continuado el concursante ya entre sollozos.

Adara, al ver que su compañero y amigo estaba llorando, se ha levantado y le ha dado un abrazo para consolarlo. "Contigo he conseguido conectar y conseguir que me conozcan más al final, así que gracias", le ha agradecido finalmente el ceutí. "Gracias a ti porque yo también me he llevado muchísimos momentos increíbles contigo, y tú también me escuchaste y me apoyaste en muchos otros" ha dicho ella, antes de volver a levantarse para darle un abrazo de nuevo a su compañero. Sobera, por su parte, no ha podido dejar de comentar la bonita reconciliación entre los concursantes: "Si las personas saben escucharse y tienen paciencia, al final ocurre lo que acaba de ocurrir con vosotros dos, un abrazo y se superan todos los baches que haya habido", ha dicho el presentador.

El final de 'Supervivientes 2023' está cerca

Carlos Sobera ha dado la bienvenida a la gala de este martes 20 de junio anunciando que esta sería la última de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. En estos momentos, los supervivientes se encuentran en una nueva etapa del concurso que no se había hecho en ediciones anteriores. Han dejado la isla en Honduras y han regresado a Madrid, a una casa en la sierra en la que esperan a que tenga lugar la final del reality.