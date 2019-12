Adara confiesa en 'GH VIP 7' que está enamorada de Gianmarco y que quiere casarse por la iglesia y de blanco

Adara Molinero está viviendo sus últimos días dentro de la casa de 'GH VIP 7' en una burbuja de amor. La concursante ha escuchado finalmente a su corazón tras semanas de incertidumbre y ha decidido que quiere iniciar un relación con Gianmarco Onestini. Así lo demostraron en la noche de su reencuentro, donde la pasión fue la gran protagonista.

Gianmarco y Adara en 'GH VIP 7'

La madrileña ha compartido con Alba Carrillo que el italiano es el amor de su vida y cómo de especial fue aquella noche en la que por fin pusieron sobre la mesa sus sentimientos. "Me ha pasado con él algo que no me había pasado nunca, que es sentir algo tan fuerte ni siquiera sin mirarte. Ni siquiera hablábamos. Me parece muy, muy fuerte", se confesaba.

Es más, Adara tiene en mente pasar por el altar y casarse, tal y como ha relatado a su compañera de encierro. "Por la iglesia y de blanco", ha asegurado. La que fuera concursante de 'GH 17' tiene muchas ganas de dar el "sí, quiero" con brevedad, por lo que Gianmarco podría ser el elegido. Eso sí, antes de ello tiene que ajustar cuentas pendientes con Hugo Sierra nada más salir de la casa.

¿Por qué Gianmarco no quiso quedarse en la casa?

Pasada la noche de amor entre Gianmarco y Adara, la dirección del programa le propuso al italiano quedarse un día más en Guadalix. Sin embargo, declinó la oferta, pues prefería salir y volver al hotel para cambiarse de ropa. Maestro Joao ha aclarado la decisión de Gianmarco en 'Viva la vida', explicando cuál fue el motivo por el que decidió salir: "No tiene nada de malo. Según él, era innecesario porque la va a esperar fuera y solo queda una semana".