La razón por la que Adara acudía al psicólogo antes de entrar a 'GH VIP 7'

La relación entre Hugo Sierra y Adara Molinero ya es cosa del pasado, pero sin duda, ambos son dos rostros que, televisivamente hablando, están de plena actualidad. Mientras ella pasa los últimos días dentro de la casa de 'GH VIP', él acudió la noche del 14 de diciembre a 'Sábado deluxe' para hablar de este amor que ya ha llegado a su punto final.

A Sierra no le ha gustado la imagen que se está dando de él, al igual que tampoco le gusta que Adara haya estado contando intimidades de la relación.y que tenía muchos problemas, este ha querido zanjar el tema y contar el motivo después de que Patiño fuese directa con su pregunta: "¿Por qué iba Adara al psicólogo?".

Adara, en 'GH VIP 7'

"Cuando empezamos la relación se lo oculta al papá. El papá pregunta que si es verdad, ella le dice que no. El papá, que tiene una buena relación con su hija de suma confianza, que se llaman todo el día y son uña y carne, se siente decepcionado. Es muy radical y se dejan de hablar. No se dejaron de hablar completamente, pero la relación ya no era esa", comenzó respondiendo Hugo para añadir que "luego llegó el embarazo, no se hablaba mucho con su papá y se le juntaron varias cosas".

La presentadora no entendía a qué de debía el ocultar esta relación al padre e indaga en saber cómo lo hace. "Ya luego se enteró porque en una entrevista dije que estoy con ella, el papá lo leyó, le preguntó y Adara se lo negó", contestaba Sierra al mismo tiempo que recibía otra pregunta de Patiño: "¿Por qué?". "No me acuerdo", volvía a contestar el invitado.

"Díselo a la psicóloga"

El tema es que toda esta discusión entre padre e hija les provocó un gran distanciamiento. "No era el sufrimiento que el padre le estaba ocasionando, al contrario. Les costaba pedir perdón", contaba él en el plató de Telecinco, que acabó diciendo a su entonces pareja: "Díselo a la psicóloga", para que hablasen de ese alejamiento que estaba teniendo con su familia, con la que antes tenía una relación tan estrecha. Aun así, y por si cabían dudas, Hugo quiso dejar claros dos asuntos más al respecto: "No es que fuera al psicólogo por un problema conmigo" y que "ella ya iba, está acostumbrada a tener en su vida al psicólogo".