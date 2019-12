La concentración para apoyar a Adara en 'GH VIP' paraliza Madrid y tiene que intervenir la Policía

En Callao no cabía ni un adarista más y es que la famosa plaza madrileña ha servido como punto de encuentro para todos aquellos fans de Adara Molinero que han querido mostrar todo su apoyo y que desean que se convierta en la ganadora de 'GH VIP 7'. Entre la gran multitud, había alguna cara conocida como la de Miguel Frigenti, que se ha estado fotografiando con muchos de los presentes la tarde del 14 de diciembre.

La concentración en Callao y Adara

Los globos morados, los gritos de "Adara ganadora" y las pancartas con frases de la concursante han invadido la plaza de tal modo que la Policía se ha visto obligada a intervenir. "Hay tantísima gente que querían echarlos pero parece que se quedan a controlar. Esperemos que la policía no termine echando a todo el mundo", comunica un usuario de Twitter.

Se ve que al final sí que han tenido que desplazarse y aunque se anunciaba que lo harían a Sol, parece que han acabado en la plaza de la Luna confundiendo a más de uno. "Me estoy cabreando, he bajado y subido dos veces de Callao o Sol y de Sol a Callao y nada, y ningún medio oficial es capaz de decir dónde estáis", expresa otro usuario. Finalmente se ha disuelto la quedada porque, según otro tuitero "la policía estaba multando ya".

La plaza Callao llena de gente que apoya a Adara, ¡Dios! #QuedadaAdarista ????????? pic.twitter.com/6FEu9K6eR2 — ???? (@latatarosalia) December 14, 2019

Llegada de la policia, hay tantísima gente que querian echarlos pero parece que se quedan a controlar, es impresionante como está la Plaza Callao, esperemos que la policia no termine echando a todo el mundo ???? @latatarosalia #QuedadaAdarista #MeGustaGHVIP14D pic.twitter.com/zJ6OxXrcN5 — ???????????????????? ???????????????????????????????? ?? (@Vaquerizoo_) December 14, 2019

NOS ECHAN DE CALLAO PUES NOS VAMOS A LA PLAZA DEL SOL



ADARA GANADORA

???????????????? #QuedadaAdarista #MeGustaGHVIP14Dpic.twitter.com/RuKlIjbg4i — IVÁN ????? (@Ivanyanoviene) December 14, 2019

Sofía Suescun también está apoyando a Adara

"Estamos intentando llegar", tuiteaba Sofía Suescun, quien no se quería perder esta quedada de apoyo a Adara. Por el camino ya se iba encontrando a otros fans con quienes no ha dudado en ponerse a grabar stories y en los que solo se escuchaban frases como "Adara ganadora" o "Adara tiene que ganar". Otros se preguntan dónde está Gianmarco Onestini. "¿Ha venido? ¿Ha ido a la quedada? ¿O si no es cobrando no viene?", criticaba una tuitera mientras que otra le defendía: "Al final bien que Gianmarco no ha ido porque se vuelven locos si ven al novio de la estrella".