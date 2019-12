Adara rompe a llorar al ver una foto de Gianmarco poniéndole ojitos a Alba Carrillo en 'GH VIP 7'

Lo que empezó siendo una noche de alegrías, risas y nostalgia en la casa de 'GH VIP' acabó en un mar de lágrimas de Adara Molinero. Las tres finalistas de esta séptima edición estaban viendo fotos de los concursantes y sus familiares a través del plasma hasta que apareció una imagen que cambió completamente la actitud de esta, pues se veía cómo Gianmarco Onestini estaba haciéndole ojitos a Alba Carrillo. Fue entonces cuando Adara comenzó a llorar después de unos días de dudas, disgustos y alguna que otra alegría.

Alba Carrillo y Adara, en 'GH VIP'

Las otras dos concursantes se dieron cuenta y pidieron explicaciones a su compañera al verla tan destrozada en ese momento. De este modo, Adara contó que el haberse derrumbado se debía a "por cómo te miraba Gianmarco en esa foto", dirigiéndose a Alba, a quien acabó preguntando: "Pero tú no has sentido que te miraba como a mí, ¿no?". Sin embargo, la respuesta no le levantaría el ánimo.

"Es que él siempre mira así...", respondía Carrillo para comenzar a poner ejemplos: "Irene también decía que quería un chico que mire como Gianmarco mira a Alba... Gianmarco decía que yo le gustaba, pero era algo físico. Yo siempre le decía que era como un bebé para mí... También le gustaba Estela Grande y por eso le dolieron tanto cuando ella le dio tres puntos".

"A mí no me ha mirado horas como a ti"

Mila Ximénez, que también estaba ahí presente, quiso intervenir y, junto a Alba, le recordaron que "aquí, a Gianmarco le han gustado todas y es una verdad como un templo". Como Adara no conseguía calmarse, finalmente Carrillo acertó con sus palabras y le dijo: "Él es un chico joven y cuando entró estaba atolondrado, vino soltero y le pueden gustar unas chicas y otras, pero a quien le ha llegado más allá de únicamente por el físico has sido tú". Ambas se fundieron en un abrazo y, entre lágrimas, Adara confesó: "Es que siento algo tan fuerte que tengo miedo de lo que va a pasar".