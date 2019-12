Adara se disculpa con Hugo Sierra en 'GH VIP 7': "Perdóname si te he hecho daño, nunca ha sido mi intención"

La noche del domingo 1 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala en Telecinco, en la que se desvelaron nuevas confesiones sobre los sentimientos de Adara Molinero hacia Hugo Sierra, padre de su hijo, después de que su padre le animara a compartirlo en la gala del jueves, antes de la expulsión de Antonio David Flores. La concursante optó por visitar el confesionario, donde compartió sus impresiones sobre su relación con Sierra y se disculpó con él en caso de que le hubiera causado algún daño.

Adara habla de su relación con Hugo Sierra en el confesionario de 'GH VIP 7'

"No sabe nadie todas las veces que he pensado sola y me lo he tragado todo", admitió la concursante en el confesionario, después de reconocer que no sabía "qué haré cuando salga" del reality de Telecinco. "Pensaba en la situación con mi pareja, en lo que me estaba pasando con Gianmarco... es muy difícil para mí reconocer esto", añadió Adara, entre lágrimas.

"No quería decir nada por respeto a Hugo. Es el padre de mi hijo. Le quiero y lo voy a querer siempre. Pero no he podido controlarlo", confesó Molinero, después de admitir que Gianmarco la había hecho "sentir muy especial, que yo era increíble". "Cuando entré, pensaba que todo estaba bien. Pero iba pasando el tiempo y me di cuenta de que parecíamos un poco amigos", relató la concursante, tras lo cual declaró que le dolía "mucho decirlo".

"Se ha tenido que dar cuenta"

"Me he dado cuenta aquí que estaba normalizando cosas que no son normales en una pareja", prosiguió Adara, quien mencionó cosas como el hecho de que sentía que no gustaba a Hugo, que casi no tuvieran relaciones íntimas o que no sintiera que era importante para él. "Yo eso no lo sentía. Estoy muy mal porque yo lo he dado todo por él", declaró la concursante, quien señaló que, "si le hago sentir mal por contar esto, que me disculpe". "Creo que él también se ha tenido que dar cuenta", opinó Molinero, antes de concluir sus confesiones con un mensaje dirigido a Hugo Sierra. "Perdóname si te he hecho daño, nunca ha sido mi intención", lanzó la concursante.