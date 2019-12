Adara, confusa sobre sus sentimientos hacia Hugo y Gianmarco: "Tengo miedo de no estar segura y cagarla"

Adara ha pasado la noche en vela en la casa de 'GH VIP 7' tras una charla que mantuvo con Mila Ximénez, Estela y Alba Carrillo, donde se sinceró acerca de sus sentimientos y les confesó que estaba "súper confundida". En la gala 13, la madrileña abrió por fin su corazón tras la visita de su padre y reconoció que no sabía si estaba enamorada de Gianmarco, pero que sí se había dado cuenta en la casa de Guadalix que su relación con Hugo Sierra no iba bien.

Adara escuchando los consejos de Mila en 'GH VIP 7'

Tan solo tres días después, Adara ha cambiado su discurso y ha matizado sus palabras hacia Hugo, explicando que es un buen padre, muy trabajador y muy buen marido. En la conversación con sus compañeras, Adara ha explicado que necesita "hablar las cosas" y ha llegado a afirmar que quiere "volver con Hugo". La exconcursante de 'GH 17' ha abierto su corazón: "Tengo miedo de no estar segura de algo y cagarla por una parte es una locura lo que he vivido y por otra me da mucha pena".

Las dudas de Adara provenían en parte por una conversación en privado Mila, donde la periodista le ha recordado que tiene "un compromiso" fuera de la casa de Guadalix: "Imagínate que empiezas una relación con Gianmarco, tú no eres una persona libre, tienes un bebé y tienes que ocuparte de él". La colaboradora de 'Sálvame' ha dejado clara su postura sobre la relación que se ha gestado con el italiano afirmando: "Lo que se vive aquí dentro no es del todo real".

En la conversación grupal, Alba ha explicado que, para las cuestiones sobre la custodia del pequeño, Adara puede contratar a un abogado. Al escuchar ese comentario, Adara, visiblemente agobiada, ha advertido: "Nos estamos adelantando". La exconcursante de 'GH 17' ha recordado a sus compañeras de concurso sus dudas de nuevo: "Os juro que no tengo ni idea de lo que voy a hacer".

Gianmarco tiene miedo

El exconcursante italiano ha querido explicar sus sentimientos al escuchar estos comentarios de Adara, de la que afirma estar enamorado, en 'Sábado deluxe'. Con un evidente gesto de preocupación en el rostro, Gianmarco ha confesado: "Tengo miedo de que Adara vuelva con Hugo".

Gianmarco se sinceró con María Patiño en 'Sábado Deluxe'

El italiano explica que espera que estas dudas de Adara sean solo por su preocupación por el niño y no porque dude de lo que siente hacia él. Aunque ha admitido que entiende que Adara tiene que hablar con Hugo y resolver muchos temas pendientes, como los negocios que tiene la pareja en común.

En la entrevista con María Patiño, Gianmarco ha explicado que quiere ser diplomático y que le quedan solo cuatro asignaturas para acabar la carrera de Derecho. La periodista ha querido entonces saber si él estaría dispuesto "a dejarlo todo" por Adara, a lo que el italiano ha contestado: "No tienes que dejar tu vida por una persona, sino compartirla". Por último, ha explicado que se alegraría si Hugo decide retirar la demanda interpuesta contra Adara por la custodia del hijo que tienen en común.