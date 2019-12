'GH VIP 7' pone fecha al esperado reencuentro entre Gianmarco y Adara en la casa

Si hay una historia que sin duda ha marcado muchas de las tramas de la séptima edición de 'GH VIP' esa ha sido sin duda la que han protagonizado Gianmarco Onestini y Adara Molinero. Lo que empezó como una simple amistad ha terminado convirtiéndose en un relato amoroso que ha dejado a todos los espectadores del reality de Zeppelin en vilo. Sus caricias, miradas y arrumacos ya nos advirtieron que algo pasaba y efectivamente, una confesión en el confesionario al Maestro Joao nos llevó a saberlo todo: entre ambos hay una atracción real y se plantean incluso tener algo juntos fuera de la casa.

Adara y Gianmarco en 'GH VIP 7'

La chica además confesó que entre ella y Hugo Sierra (su pareja) había serios problemas y estaba decidida a dejarle una vez abandonase el espacio. Es por ello que, ante esta perspectiva, uno de los momentos más esperados por el público de 'GH VIP' es sin duda el reencuentro entre Adara y Gianmarco. Ella sabe que la audiencia conoce su historia y ha entendido que su familia le apoya en la que será su nueva vida, por ello, la conversación pendiente que tiene el italiano puede ser reveladora y cambiarlo absolutamente todo. Zeppelin es consciente que es uno de los momentos más deseados por todos y sí, se debe vivir en el espacio y no en otro programa de Telecinco.

La petición de Jordi González

No sorprende por tanto la petición que Jordi González hizo a Gianmarco Onestino este domingo 1 de diciembre durante la emisión de 'GH VIP: El debate'. "¿Te gustaría subir a la casa antes de Navidad? Es que igual me tomo la libertad de enviarte a Guadalix de la Sierra este jueves", afirmó el catalán. Gianmarco, sin dudarlo, aceptó la invitación y dejó claro que sí, quiere ver a Adara en Guadalix antes de que ella vuelva a "la realidad". Fue entonces cuando el espacio abrió un "sondeo popular" en sus redes sociales para conocer la opinión de sus espectadores: ¿Prefieren ver este reencuentro el martes o el jueves? Mediante un RT-FAV, por ahora los espectadores están apoyando de una forma mucho más masiva el contar con esta unión en la gala del jueves, así que si no hay cambios, sería este jueves 5 de diciembre cuando vivamos este esperado momentazo.

Muchos temas para hablar

En este reencuentro, por primera vez ambos podrán hablar abiertamente de lo que sienten el uno por el otro. Podría ser por tanto la noche definitiva para que se confiesen su amor e incluso lleguen a iniciar una relación juntos. Posiblemente será ese día cuando Onestini le confiese a la chica lo que afirmó el 30 de noviembre en 'Sábado deluxe': "Tengo miedo de que Adara vuelva con Hugo". El italiano entiende que la chica debe hablar con Hugo para resolver todas las cuestiones pendientes, pero tiene presente que esa conversación podría llevarles a ambos a intentarlo una vez más. ¿Será Adara capaz de negar esta posibilidad o dejará en el aire la opción de volver con el padre de su hijo?