Adara explica en 'GH VIP 7' lo que sentía con Gianmarco: "Me rozó la mano y me dio un vuelco el corazón"

Tras la visita de su padre en la gala de 'GH VIP 7' del pasado jueves 28 de noviembre, Adara Molinero se liberó y acabó admitiendo delante de la audiencia que no era feliz con Hugo Sierra. Cuando volvió de la sala de expulsión, confesó el lío que tenía en la cabeza ante las caras atónitas de sus compañeras. Desde entonces no ha parado de compartir con ellas sus temores y dudas con respecto a la situación que se le avecina fuera: "Tengo mucho miedo a salir, no se si me estoy confundiendo", expresaba.

Adara Molinero, en 'GH VIP 7'

A pesar de todo, no se olvida de Gianmarco Onestini y se pregunta si la estará esperando. Además confesaba a sus compañeras cuando fue el momento en el que sintió algo muy fuerte por el italiano: "Una vez Gianmarco me rozó la mano y, os lo juro por mi madre, me dio un vuelco el corazón", explicó, para más tarde dar detalles de cómo se sucedió la situación: "Íbamos a coger algo y me toco y me hizo algo aquí (se toca el pecho). Me asusté mucho".

Esto coincide con la historia que explicó Gianmarco a Carlota Corredera en 'Sálvame' un día después de su expulsión: "Yo estaba tocando el garbancito con la mano y después ella también puso la mano y, cuando nos hemos rozado, ha sido como una sensación muy fuerte", relató.

Las dudas de Gianmarco

En el debate del domingo 1 de diciembre, las nominadas tuvieron el privilegio de hacer una pregunta a la audiencia. Adara preguntó si la gente había entendido la situación que ha vivido y vive con Gianmarco, a lo que la audiencia respondió con un 56 % afirmantivo y un 44% negativo. Onestini explicó en 'Sálvame' que no le gustó mucho la cuestión que propuso Adara al público y que esperaba que preguntase si él la había estado esperando fuera de la casa.