Adara y la hermana de Antonio Pavón se enfrentan en 'Supervivientes 2020': "Eres muy sucia y bajuna"

En la segunda entrega de de 'Supervivientes: Conexión Honduras' se emitieron una de las mayores broncas entre Elena Rodríguez y Antonio Pavón vividas en Honduras hasta ahora. Todo se desencadenaba por las molestias que le causaba Antonio a Elena al estar saliendo y entrando de la tienda de campaña donde duermen todos. Esta tensión se trasladó al plató, donde Adara y la hermana de Pavón se enfrentaron al defender a sus familiares.

Adara y Alicia discutiendo en plató

Tras mostrar el vídeo, Jordi González daba paso a Alicia, la hermana de Pavón, para comentar las imágenes, pero esta no quiso mojarse demasiado en la discusión mientras que Adara sí decidió tomó la palabra. "Lo voy a decir yo entonces, la ha pisoteado, le ha tirado tierra, no la dejaba dormir... Ahora parece que mi madre se inventa las cosas", expresaba con gran molestia. Alicia al instante le contestaba: "Eso es demagogia barata, ¿le ha pisoteado? ¿Se ha visto en el vídeo?". Esta respuesta no agradó demasiado a Molinero, que seguía defendiendo que si su madre se quejaba era por algo.

"¿Igual que tu madre ha pisoteado a Hugo públicamente?", era el zasca que le propinaba Alicia a Adara en el momento menos esperado. Esto terminó por encender a la exconcursante de 'Gran Hermano' que tardó muy poco en levantar la voz: "¿A qué viene eso? Eres bastante sucia y bajuna", le respondió con rabia. La discusión continuó para saber si Pavón había salido de la tienda 14 veces como decía Adara, o una como defendía su hermana.

Gran tensión en plató

"Tu hermano es un tocapelotas, está hambriento de tener protagonismo y no para, está discutiendo con todo el mundo", gritaba Adara, mientras Alicia contestaba continuamente: "¿Y tu madre qué es?". Ambas hablando a la vez y a un volumen alto empezaron a no entenderse, y no dudaron entonces en hacerse burlas e incluso lanzarse besos con mucha ironía. Terminaron la discusión con un "hasta luego Maricarmen" y "que te vaya bien" con bastante condescendencia, signo de que no solucionaron nada.